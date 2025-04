Connu pour ses rôles dans Top Gun et Batman Forever, l’acteur Val Kilmer s’éteint à 65 ans 

Getting your Trinity Audio player ready... De Top Gun à Batman, retour sur la carrière en dents de scie d’un artiste inclassable. L’acteur américain Val Kilmer, connu pour ses rôles marquants dans Top Gun, The Doors et Batman Forever, est décédé à l’âge de 65 ans aux États-Unis. Après une carrière contrastée, il laisse derrière […]