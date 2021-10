Consensus et paresse rythment l’avenir d’Haiti

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

Le mandat du Bureau integre des Nations unies en Haiti (BINUH) a ete renouvele par le Conseil de securite de l’ONU apres une bataille entre Americains et Chinois sur la duree et la mission de cet appendice.

Les Chinois penchaient pour un court mandat de six mois, les Americains pour 12, un consensus a ete trouve pour un mandat de neuf mois.

Ce consensus, modele du genre dans les relations internationales et dans toutes les negociations, devrait inspirer nos hommes politiques.

La Chine et les USA, deux membres permanents du Conseil de securite, disposant chacun du droit de veto, etaient en mesure de se neutraliser et bloquer la resolution sur Haiti. Au final, ils se sont entendus pour un accord gagnant-gagnant.

Qu’est-ce qui empeche notre classe politique de se retrouver au milieu du pont apres etre passe sur leur ego pour signer un accord ?

Aucun des groupes en presence ne dispose de droit de veto, aucun n’est legitime, aucun ne dispose d’un pouvoir legal, aucun ne propose une solution a nos crises qui provoque enthousiasme et attente, aucun des groupes en presence ne dispose d’un appui populaire certain. Aucun n’est plus fort que l’autre et voila que la puissance de l’ivresse des faibles leur interdit de s’entendre sur le minimum.

Comme si toutes ces considerations n’etaient pas connues, aucun des groupes en presence, qui souhaite diriger Haiti dans les mois a venir, ne mene campagne pour convaincre la population de la qualite de sa solution.

Ariel Henry et son accord ne peuvent ni monter un nouveau gouvernement ni un nouveau Conseil electoral provisoire pour le moment. Les entites reunies autour de l’accord de Montana ne donnent pas l’impression qu’il y a urgence pour eux de passer a une phase active.

Les deux camps sont assis sous l’arbre de la chance et attendent que le pouvoir comme un corossol leur tombe entre les mains.

La patience, la force, la ruse ou le consensus quel sera le stratageme qui sera en application les prochains jours ?

En attendant, le BINUH a son mandat en main pour continuer a faire comme si. Nouvelle constitution, elections, lutte contre l’insecurite, relevement economique, renforcement de la justice ou aucune de ces reponses, qui peut dire quels seront les points forts de son bilan en juillet 2022.

Le Bureau integre des Nations Unies en Haiti et les politiciens haitiens partagent la paresse comme d’autres recherchent activement le consensus.