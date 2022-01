<>, constate S?bastien Carri?re, ambassadeur du Canada en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur du Canada en Ha?ti, S?bastien Carri?re, a rendu visite au journal Le Nouvelliste, mardi 25 janvier. A cette occasion, il s’est prononc? sur le contexte politique actuel, quelques jours apr?s l’initiative de son pays de convoquer une r?union internationale sur Ha?ti. Selon le diplomate, l’objectif de cette conf?rence minist?rielle ?tait de rassembler des pays voisins, des pays amis et int?ress?s autour d’une m?me table pour discuter de trois grands sujets avec les autorit?s ha?tiennes. Il a expliqu? que les discussions ont port? sur la situation s?curitaire, la situation politique et la situation humanitaire.

<>, a expliqu? l’ambassadeur du Canada.

Pour S?bastien Carri?re, cette initiative, loin de marquer un retour du Canada au-devant de la sc?ne en Ha?ti, est de pr?f?rence l’expression du leadership de la nouvelle ministre des Affaires ?trang?res du Canada. <>, a annonc? M. Carri?re.

De l’avis du diplomate canadien, l’initiative n’est pas une reconnaissance accord?e au PM Ariel Henry dont certains pensent que le mandat expire le 7 f?vrier prochain. <>, a-t-il avanc?, soulignant que le Canada souhaite un dialogue qui inclut toutes les parties prenantes, y compris la soci?t? civile.

Lors de la r?union de vendredi dernier, le Canada a profit? de l’occasion pour appeler les autorit?s ha?tiennes ? assumer leurs responsabilit?s face ? l’ins?curit?, l’impunit?, l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Mo?se, le dialogue politique, etc. <>, avait d?clar? la ministre Joly ? l’intention du PM Henry. S’agit-il d’une feuille de route impos?e par le Canada aux autorit?s ha?tiennes ? <>, objecte l’ambassadeur Carri?re.

S?bastien Carri?re souligne que son pays voulait que cela soit clair pour toutes les parties. <>, a-t-il fait savoir.

Selon S?bastien Carri?re, l’obligation de r?sultat ?voqu?e par la ministre Joly veut dire qu’elle attend de son ambassadeur dans les prochaines semaines un rapport expliquant que les parties prenantes ont trouv? un accord et une feuille de route commune. <>, estime-t-il.

L’ambassadeur Carri?re a eu des ?changes avec de nombreux acteurs politiques et de la soci?t? civile. Questionn? sur ce qu’il retient de leur ?tat d’esprit et s’il d?tecte en eux un int?r?t r?el, une volont? pour sortir de la crise et de trouver une solution ha?tienne, le diplomate nuance : <>, a-t-il fait remarquer.