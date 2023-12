Construction de 20 écoles publiques dans l’Ouest, le bâtiment central parmi les 7 chantiers prioritaires du MENFP

​

Construction de 20 écoles nationales et lycées dans le département de l’Ouest, le siège social du ministère parmi les 7 chantiers prioritaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Mettant le cap sur le nouveau curriculum pour la formation d’un nouveau citoyen, le Ministère de l’éducation nationale a présenté ses 7 chantiers prioritaires du prescolaire au secondaire pour l’année 2024. Au début de sa présentation, le MENFP souligne la construction de 20 écoles nationales et lycées, et du bâtiment central du Ministère, une décision qui doit accélérer la séparation des écoles fondamentales du Secondaire, condition nécessaire à l’implantation du nouveau Cadre d’Orientation Curriculaire.

Toujours dans sa présentation, le Ministère a mentioné l’attribution du numéro d’identification scolaire unique aux élèves, l’accréditation des écoles et la certification des enseignants; le prescolaire obligatoire, le multilinguisme, la généralisation graduelle de l’approche par compétences, l’actualisation des programmes d’études, le nouveau système d’évaluation; la production et la distribution gratuite de 1 million de livres uniques en créole pour la 3e et la 4e année fondamentale.

Pour les trois derniers chantiers prioritaires, le MENFP parle du replacement graduel des enseignants et cadres techniques ayant abandonné le secteur; de l’accélération du recrutement et de la formation des maitres pour les nouvelles matières du fondamental et du secondaire et l’extension de l’expérimentation du baccalauréat technique à travers des Lycées Techniques, incluant des Lycées Techniques Agricoles en lien avec la cantine scolaire à base de produits locaux.

