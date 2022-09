Contestation: les villes de province ne d?col?rent pas, le bilan des victimes s’alourdit

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s une semaine de manifestation, de blocage et d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, le calme est revenu ? la ville des Cayes. Les activit?s ont repris dans la cit? d’Antoine Simon. Toutefois, ce mercredi, une barricade a ?t? ?rig?e ? Boury, un quartier situ? sur la route menant vers la c?te Sud.

Au Cap-Ha?tien, des milliers de protestataires ont encore gagn? les rues ce mercredi. L’ancien s?nateur Jean Charles Mo?se a ?t? remarqu? comme chef de file de la marche, selon les observations de notre correspondant G?rard Maxineau. Le cort?ge a fait le tour de la ville avant de se diriger au Carefour de l’a?roport du Cap-Ha?tien o? une jeune femme de 24 ans, Joselita Marcelin, a ?t? tu?e mardi. Des t?moins accusent un agent de la PNH d’avoir commis le forfait. Jean Charles Mo?se a promis de tout faire pour rendre justice ? la victime. Il a conditionn? l’arr?t des manifestations ? l’appr?ciation de la gourde par rapport au dollar et ? la r?vocation de la circulaire de la BRH qui stipule que les b?n?ficiaires de transferts de l’?tranger doivent recevoir leurs montants en gourde. Les manifestants, tr?s remont?s, ont lanc? des pierres en direction des stations d’essence, des banques et des maisons de transferts. Une tension a r?gn? durant tout l’apr?s-midi au Cap-Ha?tien.

Les manifestations contre la chert? de la vie, la p?nurie du carburant et pour exiger la d?mission du PM Ariel Henry se poursuivent dans les r?gions. Comme c’?tait le cas la semaine derni?re, les villes de Miragoane, Petit Go?ve, Jacmel, Cap-Ha?tien, etc. ont entam? une deuxi?me semaine cons?cutive de contestations. Au moins deux morts et des dizaines de bless?s sont enregistr?s.

