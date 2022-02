Contre la mortalit? maternelle : les sages-femmes traditionnelles se donnent ? fond

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans le d?partement du Centre, les sages-femmes traditionnelles assurent pr?s des deux tiers des accouchements. Elles jouent un r?le crucial dans la lutte contre la mortalit? maternelle et infantile. Elles pr?parent la m?re et impliquent le p?re dans les gestes destin?s ? recevoir leurs nouveau-n?s. Elles alimentent en m?dicaments et conseils les patients habituels. Elles servent des infusions chaudes apr?s un accouchement et aident la m?re ? rester couverte et d?tendue.

Il est 9h du matin. Le quartier de Ch?rival, dans la municipalit? de Hinche, fonctionne ? plein r?gime. Tel un essaim d’abeilles, des gens s’activent joyeusement dans leurs petites activit?s quotidiennes. Parmi eux, Madeleine Ernante, 86 ans, une sage-femme (matrone) qui a pass? plus de 56 ans ? aider les femmes ? mettre au monde leurs enfants dans la municipalit? de Hinche et des communes p?riph?riques du haut Plateau central.

<>, a d?clar? d’entr?e de jeu Madeleine, qui implique le p?re dans les gestes effectu?s comme l’analyse de l’endroit appropri?, la pr?sentation du foetus.

<>, explique Madeleine. Selon elle, dans la culture ha?tienne, la naissance est un <> qui doit donc ?tre r??quilibr? par un environnement prot?g? dans lequel la femme est couverte de v?tements chauds et dispose de boissons chaudes >>.

Yvelise No?l, commer?ante, jure que les sages-femmes traditionnelles, pr?cis?ment Madeleine et Alcius, sont ses deux anges gardiens. Elles croient dur comme fer que les matrones et matrons se pr?occupent plus que l’?tat ha?tien de la sant? des personnes vivant en milieu rural. <>, confie Yvelise, prenant ses infusions chaudes apr?s 36 jours de son accouchement r?ussi.

Bien que ces aspects soient importants pour assurer le bien-?tre de la femme durant l’accouchement, les centres de sant? n’en tiennent pas compte, se plaint Alcius Pierre, un matron rencontr? ? Las?ve, localit? de la section Croix-Fer, commune de Bellad?re. Les familles ha?tiennes croient que le placenta joue un r?le important et doit ?tre jet? ou enterr? dans un lieu adapt? afin d’assurer comme il se doit le r?tablissement de la m?re et la sant? du nouveau-n?, souligne la soeur Marie Jacques, une sage-femme traditionnelle rencontr?e ? Rincon, lors d’une visite pr?natale organis?e par des sages-femmes professionnelles form?es par Midwives for Haiti. <>, regrette-t-elle. Elle ajoute que parfois des tensions entre les parents de la m?re et les responsables des h?pitaux du d?partement du Centre, particuli?rement ? Hinche et Marmont.

<>, souligne-t-elle, ajoutant qu’aujourd’hui les sages-femmes traditionnelles se donnent ? fond dans la lutte contre la mortalit? maternelle et infantile dans le d?partement du Centre.

Yvener Louis encha?ne pour ?tayer les propos d’Yvelise : <> Et d’ajouter : <> Les r?v?lations d’Yvelise et d’Yvenert sont approuv?es par le coordonnateur du Conseil d’administration de la section communale.

<>, a comment? le coordonnateur du Conseil d’administration de la section Juanaria, Marcelin Jules, commune de Hinche. Des propos que les coordonnateurs CASEC de plusieurs sections communales du d?partement ont rapport?, ? l’occasion d’une rencontre organis?e au Centre d’op?ration d’urgence d?partemental (COUD) sur les vuln?rabilit?s du d?partement li?es ? l’ins?curit? alimentaire et sanitaire.

<>, d?clare une infirmi?re sage-femme form?e par Midwives for Ha?ti, ?galement membre de l’?quipe responsable du service post-natal ? la maternit? de l’h?pital Sainte-Th?r?se de Hinche, ajoutant que les communes de Ma?ssade, de Thomassique et de Boucan-Carr?, selon les statistiques du MSPP, des organisations non gouvernementales font partie des communes ? haut risque o? des cas de malnutrition et d’an?mie s?v?res sont monnaie courante.

Actuellement dans le d?partement du Centre, le taux de mortalit? maternelle et infantile est ? la baisse en raison des campagnes de sensibilisation, de rapprochement communautaire en passant par la formation de plusieurs cohortes de sages-femmes.

<>, se r?jouit le directeur d?partemental sanitaire du Centre, le docteur Joseph Denis Jean-Baptiste. Cette am?lioration est le r?sultat de la mise en place des soins obst?tricaux n?onataux d’urgence de base et complets (SONUB/SONUC ) dans plusieurs communes du d?partement et l’implication de Zanmi Lasante et Midwives for Haiti dans la formation des infirmi?res sages-femmes, matrones et matrons en vue de lutter contre la mortalit? maternelle et infantile dans le Plateau central.

Il y a une responsabilit? partag?e par l’?tat ha?tien et des acteurs de la soci?t? civile dans l’accompagnement des plus faibles. Le gyn?cologue soutient qu'<>. Se basant sur le rapport statistique de 2017 ? 2021 du MSPP, environ 50 932 accouchements sont enregistr?s dans les institutions sanitaires du Centre, dont plus de 60 000 ?taient des naissances vivantes avec 1 048 mort-n?s.