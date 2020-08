« S’engager jusqu’à se tacher », dit le poète. On peut se fatiguer des discours courants qui prônent le désespoir, le fatalisme et l’indifférence. Le désespoir et le fatalisme : l’éternité d’un rien qui ne changerait jamais. L’indifférence et l’évasion : « moi je n’écoute que RFI », « moi je fais mon travail et je rentre chez moi, et j’épuise en cela mon rapport à l’autre et au monde » ; « moi je ne prends pas de position, il n’y a que…