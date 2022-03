Contre le Guatemala, Haiti perd (1-2) en amical

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour son treizieme match aux commandes des Grenadiers dont le troisieme en amical (defaite 1-6 devant Bahrein et victoire 2-0 face a Jordanie), Jean-Jacques Pierre qui vient tout juste de boucler la premiere annee de son contrat (15 mars) avec la FHF, n’a pas pu empecher la defaite des siens (1-2) face a Guatemala. Pourtant, ce sont les Grenadiers qui ont lance les hostilites deux minutes apres le coup d’envoi de la rencontre avec Derrick Etienne Jr. Ce dernier, apres une longue chevauchee, allait buter sur le portier du Guatemala, Ricardo Jerez.

A la reception d’une passe de Carnejy Antoine, suite a une action avortee des Guatemalteques, Wilde-Donald Guerrier, apres un controle oriente, a declenche une lourde frappe, repoussee par le dernier rempart du Guatemala, et Carnejy Antoine qui a beneficie le rebond, a vu sa tentative heurter le poteau droit.

Le tres bon debut de match des Grenadiers allait recompenser a la 23e minute de jeu quand Leverton a chipe le ballon (dans le rond central) pour servir Derrick Etienne Jr qui decale sur le cote gauche pour Alex Christian Jr, et le centre de ce dernier a surpris toute la defense adverse, Carnejy Antoine idealement bien positionne, ne fait que catapulter le cuir au fond des filets (1-0) pour Haiti.

Les Haitiens n’ont pas leve les pieds sur l’accelerateur, car ils voulaient visiblement engloutir leur adversaire. En effet, apres avoir mis dans le vent l’un des defenseurs centraux du Guatemala, Carnejy Antoine (26e) bute une nouvelle fois sur le portier. Wilde-Donald Guerrier, a son tour, a vu sa frappe lointaine (36e), passer a cote.

Le tournant de la rencontre, et Haiti a encaisse deux buts en l’espace de quatre minutes.

Les Guatemalteques, malgre les assauts repetes des Haitiens, n’ont pas baisse les bras, car ils ont procure eux aussi des occasions de but. A titre d’exemple, sur une hesitation de Ricardo Ade suite a un centre venu du cote droit, Carlos Anselmo Mejia Del Cid s’est empare du ballon pour dribbler Simonsen Jeppe qui essaie de retourner en catastrophe avant d’ajuster Josue Duverger, de quoi permettre a son pays de revenir a hauteur d’Haiti (1-1, 45e).

Avant la mi-temps, sur un corner botte sur le cote droit, Gerardo Arturo Gordillo Olivero saute plus haut que Carnejy Antoine qui revient dans la defense pour preter main forte, et la tete de l’attaquant du Guatemala allait terminer sa course au fond des filets, et ce avec la complicite de Josue Duverger qui n’est pas exempt de tout reproche sur ce but (2-1, 45e +2).

Au retour des vestiaires, le representant du football de l’Amerique Centrale a fait une meilleure gestion de la rencontre et procure plusieurs occasions de buts. En face, Jean-Jacques Pierre, pour tenter de recoller au score, a opere une pleiade de changements : Christiano Francois (Dany Jean), Derrick Etienne Jr (Fredler Christophe), Carnejy Antoine (Ashkanov Apollon), Simonsen Jeppe (Jhondly Van Der Meer), Wilde-Donald Guerrier (Shanyder Borgelin) et Garven Metusala (Mechack Jerome). Dans ce petit jeu, Haiti n’a pas pu remettre les pendules a l’heure, car les tentatives de Guerrier (80e) et Leverton Pierre (88e) ont ete toutes repoussees par le portier adverse.

Au terme du temps reglementaire, la selection haitienne de football qui ne pouvait pas compter sur ses cadres, s’est fait battre (1-2) pour sa premiere sortie pour l’annee 2022 et avant son entree en lice dans la Ligue B des nations de CONCACF en juin prochain.

C’est un Jean-Jacques Pierre forcement frustre qui s’est presente devant la presse apres la defaite des Grenadiers. Il en a profite pour qualifier de <> le resultat d’Haiti face a Guatemala avant d’ajouter : <>.

Le XI aligne devant Guatemala :

Josue Duverger (GK).- Simonsen Jeppe, Ricardo Ade, Garven Metu, Alex Christian Jr.- Carl Fred Sainte, Leverton Pierre, Christiano Francois.- Wilde-Donald Guerrier (cap), Derrick Etienne Jr et Carnejy Antoine.