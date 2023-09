Contre le PSG, Corventina remporte le Trophée des champions avec L’Olympique Lyonnais

​

L’Olympique Lyonnais de Corventina remporte le Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain.

Avant de lancer la saison 2023-2024 de D1 Arkema, Lyon a battu ce dimanche 10 septembre 2023 le PSG (2-0) et a remporté son troisième Trophée des championnes à Troyes au stade de l’Aube. Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina et Eugénie Le Sommer ont marqué. Pour son premier match, l’attaquante haïtienne a marqué son premier but et remporté son premier titre avec son nouveau club.

Les Lyonnaises ont mis de l’intensité dès l’entame du match quand les Parisiennes ont, elles, eu plus de mal à entrer dans la rencontre. Et cela a fait toute la différence en première période quand Melchie Dumornay bien servie par Eugénie Le Sommer a marqué de la tête son premier but sous ses nouvelles couleurs. La grenadière très en vue pour sa première rencontre officielle avec l’OL a fait parlé tout son talent durant cette finale.

En seconde période, Paris aura poussé à plusieurs reprises pour établir un score de parité. En vain. Au contraire, c’est L’Olympique Lyonnais qui a doublé la mise par Eugénie Le Sommer après une frappe déviée dans son corps après avoir été tirée par Lindsey Horan. À 2-0, les Lyonnaises se dirigeaient vers leur premier titre de la nouvelle saison.

L’Olympique Lyonnais a remporté dimanche la troisième édition du Trophée des championnes contre le PSG (2-0), au stade de l’Aube de Troyes. L’OL avait déjà remporté cette compétition en 2019 contre son adversaire d’aujourd’hui (1-1, 4-3 aux t.a.b) et en 2022 (1-0).

Fraîchement débarquée dans ce club, Corventina n’a pas mis trop de temps pour commencer à s’imposer et justifier le bon choix des recruteurs Lyonnais. Elle a brillé et marqué dans cette finale et remporté son premier titre en France. L’aventure ne fait que commencer pour la grenadière.

