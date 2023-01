Control di prijs den supermercado cu resultadonan interesante

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Pueblo por wak cu frecuentemente tin keho riba prijsnan di supermercado. Manera cu mi a splica anteriormente, pa ley solamente e productonan cu ta cay bao canasta basico por wordo controla pa gobierno.

Bao di e productonan aki ta cay diferente marca y esakinan ta yega na un total di

1025 producto. Riba 26 di october 2022 mi a haci un serie di pregunta na Minister Geoffrey Wever tocante di control di prijs di canasta basico. Esakinan a wordo contesta riba November 17 2022, sinembargo mi a haya e contestanan net prome cu recess den mi man.

Pesey mi kier a comparti cu pueblo algun di e informacionnan aki pa asina pueblo por wak cu e control diario di e negoshinan ta tumando lugar tur dia.

Pregunta y Contesta

Esakinan ta e preguntanan cu mi a haci tocante di e control cu mester tuma lugar na e negoshinan: 1) Minister por duna Parlamento un rapport cu ki frecuencia e ekipo cu ta controla prijs di canasta basico ta sali controla? 2) Adicionalmente, e rapport aki por contene e nomber di e negoshinan y e fechanan cu a controla esakinan? 3) Minister por menciona den e rapport aki cuanto infraccion a wordo cometi durante e control di canasta basico su prijsnan?

Contesta: Na 2020 a controla 660 negoshi, a controla 63.678 producto, tabata tin 3.156 infraccion. Esaki ta ekivalente na un promedio di 263 infraccion pa luna. Na 2021 a controla 915 negoshi, a controla 93.626 producto, tabata tin 3.602 infraccion. Esaki ta ekivalente na 300 infraccion pa luna. Pa loke ta 2022, tin data solamente te cu september. Kiermen, ainda falta 3 luna mas di data di 2022. Te cu september 2022 a controla 749 negoshi, a controla 69.584 producto, tabata tin 1.558 infraccion. Esaki ta ekivalente na 173 infraccion pa luna.

Comerciantenan mester por haci miho

For di e rapport mi por compronde cu 2021 tabata e aña cu mas a controla e negoshinan. Sinembargo e resultadonan pa 2022 ta mustrando cu lo a controla cerca di e mesun cantidad di negoshi cerando e aña. Loke ta remarcabel ta cu e infraccionnan a baha di un forma significante. Den otro palabra, e control ta dunando su fruta. Aunke mester bisa cu ainda e infraccionnan ta demasiado halto, pasobra cada infraccion ta un delito contra ley y un atentado contra derechonan di nos ciudadanonan.

E infraccionnan ta un indicacion tambe cu cierto comerciantenan no ta respeta ley, no kier contribui pa alivia e situacion dificil na nos pais y ta pensa solamente riba nan propio probecho. Nan ta kibra ley, trata na usurpa e maneho di gobierno y ta strangula nos pueblo cu nan prijsnan halto riba canasta basico. Pronto infraccionnan lo conoce boetnan substancial y asina siña cierto comerciantenan pa haci loke ta husto y siña respeta ley di nos pais.

Finalmente cada consumidor por contribui dor di controla y keda sin cumpra na negoshinan cu ta abusa cu prijs, specialmente di e canasta basico. Por avisa DEZHI, departamento di asuntonan economico y mesora e ekipo lo sali controla e negoshi cu ta abusa cu prijs. Hunto nos por haci e diferencia!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!

