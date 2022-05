Convoqu? au parquet pour viol, l’ex-ministre Evans Lescouflair sollicite un report

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Accus? de viol sur mineurs, d’agressions sexuelles et d’atteinte ? la pudeur, l’ancien ministre ? la Jeunesse aux Sports et ? l’Action civique, Evans Lescouflair, ne s’est pas pr?sent? au parquet de Port-au-Prince ce jeudi 12 mai suite ? sa convocation par le chef des poursuites, Me Jacques Lafontant. Son avocat, Jean Simon St-Hubert, a produit une demande de report de l’invitation.

Selon le commissaire du gouvernement a.i. de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant, l’avocat de Lescouflair n’a pas d?termin? la date ? laquelle l’accus? entend se pr?senter au parquet de Port-au-Prince. Un manquement ? la formalit? jug? <> par le chef de la poursuite, qui dit entendre faire suite ? ce dossier.

<>, r?v?le le commissaire du gouvernement a.i de Port-au-Prince. <>, menace le commissaire du gouvernement Lafontant.

Cette convocation du commissaire du gouvernement Jacques Lafontant fait suite ? une plainte d?pos?e contre M. Lescouflair, par Claude Alix Bertrand, pour viol et agressions sexuelles.

Il faut rappeler que ce n’est pas la premi?re fois que le nom de l’ex-ministre ? la Jeunesse aux Sports et ? l’Action civique Evans Lescouflair est associ? ? un scandale sexuel. Il ?tait l’objet d’une double plainte pour viol contre Wilio Dor et p?dophilie sur un mineur de 16 ans en 2010. Ce dossier a ?t? class? sans suite par le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince ? l’?poque, Me Harricydas Auguste, ayant constat? l’irrecevabilit? du certificat m?dical r?alis? le 5 ao?t 2010 alors que les faits pr?sum?s de viol sur la personne de Willio Dor se sont produits le 2 janvier 2010.