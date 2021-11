COP26 : Haiti, porte-voix des petits Etats insulaires sur le volet financement, reclame un signal fort des pays riches

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le chef de la delegation haitienne a la COP26, le ministre de l’Environnement, James Cadet, a pris la parole mardi apres-midi a cette Convention ou il a surtout mis l’accent sur l’enjeu existentiel que represente desormais le phenomene des changements climatiques pour une grande majorite de la population haitienne.

Pour le ministre Cadet, fraichement designe par ses pairs de l’Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS, en anglais) pour mener en leur nom les negociations sur le volet financement climatique de l’adaptation, le temps des voeux pieux est revolu. <>, a martele James Cadet a la tribune de la Convention, reclamant le lancement d’un signal fort et clair de la part des pays developpes dont la responsabilite historique dans le phenomene n’est plus a demontrer.

Ce signal fort devra etre cristallise, selon le ministre, a travers notamment le respect des engagements financiers de 2009 et plus precisement les 100 milliards de dollars par annee a partir de 2020, sans oublier l’identification des voies et moyens pour le nouveau plafond financier d’ici 2025 ; un financement plus important pour l’adaptation, notamment pour les pays les plus vulnerables, afin d’arriver a un equilibre avec l’attenuation ; un vrai assouplissement des procedures pour acceder au financement climatique, et aussi un mecanisme de financement nouveau et additionnel pour eviter, minimiser et aborder la question exceptionnelle des pertes et prejudices.

Dans son discours, le ministre Cadet a souligne le fait qu’il n’etait <>.

<>, a deplore le ministre haitien de l’Environnement, insistant sur le fait que le phenomene des changements climatiques est de nature a compliquer davantage le contexte socioeconomique et politique particulier auquel fait face le pays depuis plusieurs annees.

<>, a indique James Cadet avant d’etaler quelques actions concretes mises en oeuvre par Haiti pour reduire les impacts des chocs climatiques et contribuer a l’atteinte de l’objectif global de reduction des emissions de gaz a effet de serre.

<>, a fait savoir le ministre Cadet.

Concernant l’etat d’avancement des negociations a cette COP26, le ministre Cadet a fait montre d’un optimisme mesure vu les demandes express et repetees de l’ensemble des delegations pour la mise en application de l’accord de Paris. <> >>, a declare James Cadet reagissant a chaud au sortir de la salle des plenieres peu apres avoir delivre son discours.

Un des points sur lesquels nous allons travailler et qui interessent beaucoup les iles et les petits Etats vulnerables, a poursuivi le titulaire du MDE, est la question de l’adaptation, du financement climatique. <>, a confirme James Cadet en fin d’apres-midi entre deux reunions au Scottish Event Campus.

<>, a rencheri le desormais porte-parole des petits Etats insulaires sur le volet financement, aux cotes de la Barbade, championne designee pour negocier sur la question adaptation au nom de l’AOSIS.

A propos de la delegation haitienne

En dernier lieu, le ministre a tenu a apporter une clarification concernant le nombre de personnes qui composent la delegation haitienne a la COP26. <>, a precise James Cadet.

<>, a tenu a souligner le ministre Cadet, indiquant qu’une delegation de 16 personnes represente Haiti a la COP26 a Glasgow.