A la suite d’un malaise lié à la Covid-19, l’ancien président du Conseil électoral provisoire entre 2007 et 2009, Frantz-Gérard Verret est décédé ce dimanche 23 mai 2021. Né en 1952, Frantz-Gérard Verret, architecte et diplômé en droit était un passionné de la politique, selon son cousin Gabriel Verret. « Mardi, il avait été transporté à Delmas 2, il avait les symptômes et ne se sentait pas bien. Parce que son état s’etait amélioré, il avait laissé l’hôpital jeudi. Samed…