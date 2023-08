Coronavirus: l’OMS surveille un nouveau variant détecté dans trois pays

​

Coronavirus: l’OMS et les autorités sanitaires américaines surveillent un nouveau variant détecté en Israël, au Danemark et aux États-Unis.

Le nouveau variant BA.2.86 détecté aux États-Unis, au Danemark et en Israël, est sous surveillance par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des autorités sanitaires américaines, rapportent les médias étrangers dont Libération soulignant que l’impact potentiel de ses mutations reste jusqu’à présent inconnu.

Dans son bulletin épidémiologique consacré à la pandémie du Coronavirus, l’OMS a décidé de classer ce nouveau variant “dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu’il porte.”

Au cours de la dernière période de 28 jours (du 17 juillet au 13 août 2023), plus de 1,4 million de nouveaux cas de COVID-19 et plus de 2300 décès ont été signalés dans les six régions de l’OMS, soit une augmentation de 63 % et une diminution de 56 %, respectivement, par rapport aux 28 jours précédents. Au 13 août 2023, plus de 769 millions de cas confirmés et plus de 6,9 ​​millions de décès ont été signalés dans le monde, a indiqué l’OMS.

Parallèlement, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), autorités sanitaires américaines, ont aussi annoncé qu’ils suivent de près ces nouvelles mutations. “Le CDC suit une nouvelle lignée du virus qui cause le COVID-19. Cette lignée est nommée BA.2.86 et a été détectée aux États-Unis, au Danemark et en Israël. Le CDC recueille plus d’informations et en partagera plus sur cette lignée au fur et à mesure que nous l’apprendront”, ont-ils écrit sur X (Twitter).

Rappelons qu’en mai dernier, le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré lors de l’assemblée mondiale de la santé organisée à Genève, en Suisse, que le monde doit se préparer à une maladie encore plus meurtrière que Covid-19. Aucune maladie spécifique n’avait été mentionnée par le responsable. Mais la «maladie X», un espace réservé à un agent pathogène dévastateur non encore découvert figure sur la liste des menaces urgentes de l’agence des Nations Unies.

