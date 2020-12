Le taux de positivité des tests Covid continue progressivement d’augmenter ces dernières semaines. Il est dans l’ordre de 16 et 18 %. On est en pleine deuxième vague ou on s’en approche, selon le Dr Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) qui appelle au respect des mesures de protection sanitaire. Cet appel à la vigilance, le Dr Lauré Adrien l’a lancé ce lundi 14 décembre. Le constat est pour le moins inquiétant. Les résul…