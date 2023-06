Corruption: le juge Marthel Jean Claude ordonne l’arrestation de Youri Latortue pour des charges criminelles, et Joseph Lambert pour obstruction à la justice

​

​

Youri Latortue fait face à des charges criminelles pour détournement de biens publics et de prise illégale d’intérêt, Joseph Lambert sera jugé pour obstruction à la justice.

Dans le cadre du dossier d’enquête de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) concernant le poste de coordonnateur du bureau départemental du sénateur Youri LATORTUE, occupé par sa mère Carmen Immacula CANTAVE, le juge d’instruction Marthel Jean Claude a sorti son ordonnance de clôture qui retient l’inculpation de l’ancien sénateur pour des charges criminelles.

Joseph Lambert est reconnu coupable de n’avoir pas collaborer avec la justice. Le magistrat ordonne que les deux anciens sénateurs soient pris de corps et écroués à la prison civile de la Port-au-Prince.

Selon cette ordonnance dont Juno7 a eu copie, le juge instructeur a décidé de renvoyer Youri Latortue devant le “tribunal de première de Port-au-Prince jugeant en ses attributions criminelles siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics et de prise illégale d’intérêt, faits prévus et réprimés par les articles 5.1 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption, estime que détournement de biens publics et prise illégale d’intérêt.”

Quant à Joseph Lambert, l’ULCC lui avait reproché de faire obstruction à la justice parce qu’il avait refusé, alors qu’il était président du Sénat en septembre 2021, de fournir à l’ULCC les informations et documents qui lui ont été requis dans le cadre de celle enquête au motif que le directeur général de l’ULCC n’est pas son vis-à-vis et que ce dernier n’avait pas le droit de s’adresser directement à lui.

Le juge Jean Claude a renvoyé M. Lambert devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant en ses attributions correctionnelles pour y être jugé pour entrave à la justice, faits prévus et réprimés par l’article 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption.

En effet, l’instruction du juge a établi la lumière sur le fait que des chèques totalisant plus de deux millions de gourdes destinés à sa mère ont été déposés et encaissés pour son profit personnel. Pour le juge, Youri LATORTUE, en approuvant ledit contrat, avait un intérêt personnel dans l’opération, ce qui est, en conséquence, de nature à compromettre son impartialité et son objectivité.

En savoir plus:

22 juin 2005 : une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU augmente l’effectif de la MINUSTAH