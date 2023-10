Corventina a délivré 3 passes décisives en 11 minutes permettant à l’OL de ravager Saint-Etienne (6-0)

​

Melchie Daelle Dumornay Corventina a participé à la large victoire de l’Olympique Lyonnais en délivrant trois passes décisives en seulement 11 minutes.

Melchie Daelle Dumornay dit Corventina ne cesse de faire parler d’elle depuis sa venue cette saison à l’Olympique Lyonnais où elle continue de briller et de monter en puissance. Si le week-end dernier elle a été buteuse face à Bordeaux, ce samedi pour le compte de la quatrième journée, la grenadière a délivré trois passes à ses coéquipières en l’espace de 11 minutes et a permis à son nouveau club de pulvériser Saint-Etienne (6-0) dans ce derby.

Dans les 14 premières minutes, le match était 0-0 jusqu’à ce que Corventina frappe un coup franc tendu repris de la tête par Vanessa Gilles à la 15′ et permet à son club de prendre l’avantage dans ce derby.Une minute plus tard, une belle action collective a permis à l’attaquante haïtienne de trouver Eugénie Le Sommer dans le dos de la défense. Elle a éliminé la gardienne pour marquer le deuxième but de la rencontre.

À 2-0 en l’espace de deux minutes, l’Olympique Lyonnais maîtrisait parfaitement la rencontre et allait marquer le troisième but à la 23′ après un bon centre adressé par Diani pour un coup de tête de Lindsey Horan.

Trois minutes après, Corventina encore a fait parler son talent et son bon début de saison en délivrant une troisième passe à Eugénie Le Sommer qui a conclu l’action en but.

Dès la première période, l’Olympique Lyonnais était déjà 4-0 avec trois passes décisives de Melchie. Le club français avait bien maîtrisé le derby face à une équipe Saint-Etienne qui n’avait aucune alternative pour empêcher cette humiliation.

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais a baissé en intensité pendant une bonne partie de la deuxième période mais a fini par trouver le filet à deux reprises grâce à Horan à la 80′ et 85′. Lindsey Horan a marqué un triplé lors de cette rencontre où son club était en démonstration.

Après quatre journées, l’Olympique Lyonnais compte 12 points et est leader devant Paris FC pour une meilleure différence de but. L’équipe de Corventina n’a encaissé aucun but jusqu’à présent et a marqué 15. Le Paris Saint-Germain, l’équipe concurrente de l’OL, est quatrième avec neuf points mais compte un match en retard.

Le 22 octobre, l’Olympique Lyonnais jouera contre le Stade de Reims, ancien club de Corventina qui fera son retour là-bas pour rencontrer ses anciennes coéquipières. Le Stade de Reims est quatrième avec sept points pour trois matchs joués.

