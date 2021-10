Corventina en feu, le Stade de Reims surclasse Bordeaux

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

Pour son deuxieme match avec le Stade de Reims dans la D1 Arkema en France, et ce apres les 44 premieres minutes disputees face au FF Issy-les-Moulineaux (3-1), Melchie Daeelle Dumornay, dite Corventina, a realise un masterclass, en marquant deux buts, une passe decisive et est a l’origine du but egalisateur (1-1).

Elle a ete stratospherique, magique voire historique…..les qualificatifs manquent pour evoquer la prestation XXL de Melchie Daeelle Dumornay, la superstar haitienne qui, en deux journees de competition, metamorphose deja le Stade de Reims qui etait pourtant incapable de gagner avant son arrivee (bilan : 3 defaites et 1 nul) dans la D1 Arkema en France.

Apres ses 44 minutes de folies (2 passes decisives) face a FF Issy-les-Moulineaux, Corventina s’est deja taillee une place de titulaire dans l’effectif du Stade de Reims. Contre les Girondins de Bordeaux, elle a ete titularisee, et ce pour le malheur des Bordelaises.

A la 16e minute de jeu. Action sur le cote gauche. Le long de la ligne de touche, elle mystifie ses adversaires pour servir Ouchene qui trouve Rachel Corboz. Cette derniere, en a profite pour marquer le but de (1-1) dans la rencontre.

Une minute apres le coup d’envoi de la seconde mi-temps, soit a la (46e) minute de jeu, Melchie Daeelle Dumornay, en feu, a coupe le centre de Feller pour planter le but de (3-1) d’une volee du droit au premier poteau.

Melchie Daeelle Dumornay, visiblement intraitable et intenable, illumine le Stade et fait rever les fans du football feminin. Lancee en profondeur par Ouchene, elle echappe a Palis et ajuste de 12 metres d’un plat du pied droit croise dans le petit filet oppose (4-1). Nous etions a la 53e minute de jeu.

Pour clore son festival, 73e minute de jeu, Melchie Daeelle Dumornay prend le dessus sur le cote droit en interceptant le ballon dans les pieds de Palis qui a vecu un tres mauvais moment et delivre un centre a Bussy (5-1).

Le bilan de Melchie Daeelle Dumornay avec le Stade de Reims est de : 2 matches (134 minutes), 2 buts, 3 passes decisives et une avant derniere passe. Il y a de quoi esperer voir Corventina dans une plus grande equipe europeenne, l’an prochain.

Tout compte fait, depuis l’arrivee de Corventina, le Stade de Reims a signe deux convaincantes victoires (3-1) contre le FF Issy-les-Moulineaux et (5-2) face aux Girondins de Bordeaux, passant de 1 a 7 points et s’est empare de la 7e place du classement de la D1 Arkema en France.