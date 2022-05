Corventina nominee pour une nouvelle distinction individuelle

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour sa grande premiere dans la D1 Arkema, elle a debute la rencontre sur le banc des remplacantes face a GPSO FF Issy de ses compatriotes Batcheba Louis et Roselord Borgella. Mi-temps (1-1). Entree en jeu a la 46e minute, elle a delivre deux caviars permettant a ses coequipieres de marquer a deux reprises et faire gagner les siennes (3-1). Une prestation hallucinante qui a fait rever et jubiler les fans, sympathisants et les fins connaisseurs du football.

Titulaire pour son deuxieme match avec le Stade de Reims, Corventina a sorti une prestation XXL, inscrivant au passage deux buts, delivrant une passe decisive et etant impliquee sur quatre des cinq buts de son equipe, victorieuse des Girondins de Bordeaux (5-2). En decembre 2021, le Stade de Reims etait passe de la derniere place a la 6e, et ce, grace au talent prodigieux de ce pur produit haitien, Melchie Daelle Dumornay.

Avant la fin de la saison prevue du 30 mai au 5 juin, notre Grenadiere est deja a 10 buts inscrits, toutes competitions confondues avec le Stade de Reims, soit 4 en D1 Arkema, 4 en U19 et 2 en coupe de France.

Les prestations sublimes de Corventina ne sont pas passees inapercues aux yeux des experts du football feminin francais. C’est a juste titre qu’il a retenu Melchie Daelle Dumornay sur cette liste des cinq meilleures jeunes joueuses evoluant dans la D1 Arkema.

Les nominees repondent aux noms respectivement de (4 Francaises) Kessya Bussy (Stade de Reims), Laurina Fazer (PSG), Naomie Feller (Stade de Reims) et Louna Ribadeira (Paris FC), et notre Corventina (Stade de Reims), la seule etrangere sur la liste pour remporter le TROPHEE UNFP 2022.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Melchie Daelle Dumornay, qui a rendez-vous avec l’histoire a Monterrey, au Mexique ou Haiti va essayer de chiper un billet pour disputer la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zelande 2023, marque deja les esprits. A defaut de rater le trophee UNFP 2022, elle aura le merite d’etre la meilleure jeune joueuse etrangere evoluant dans la D1 Arkema pour la saison 2021 – 2022.