Coup de projecteur sur Spencer Brutus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est dans sa ville natale, Port-de-Paix, que Spencer Brutus a boucl? ses ?tudes classiques. Celui qui est n? le 30 mai 1988 s’est install? aux ?tats-Unis en 2006 o? il a obtenu un baccalaur?at en biologie avant d’entamer l?-bas une carri?re d’enseignant. Toutefois, la passion de Spencer Brutus pour la musique le rattrapera. Et il reviendra vers son amour de toujours.

Depuis son enfance, Spencer Brutus a ?t? plong? dans l’univers de la musique. D?s l’?ge de 8 ans, il a appris ? jouer du piano. Le chant viendra beaucoup plus tard dans sa vie. <>, confie-t-il. Alliant sa voix ? son piano, Spencer Brutus commence ? travailler sur des chansons. En 2015, il sort son premier opus intitul? <>. Deux ans plus tard, il offre un deuxi?me album au public titr? <> tout en continuant ? pr?ter ses services comme pianiste dans diverses assembl?es ?vang?liques en Floride, o? il r?side.

Vers la fin de l’ann?e 2020, le pianiste sort la chanson <>. La chanson deviendra rapidement un hit avec plus d’un million de vues sur YouTube et plus de 730 millions d’?coutes sur Tune Core. <> sera consacr? chanson ?vang?lique de 2021 par Ticket et son interpr?te consacr? <>.

Propri?taire de studio, Spencer Brutus est ?galement maestro de chorale au sein de son assembl?e. Il est ?galement producteur et compte produire d’ailleurs de nouveaux artistes ?vang?liques et les pr?senter au public. Le chanteur souhaite ?galement se tourner vers le march? anglophone avec un album compl?tement en anglais.

Pr?sentement, l’artiste travaille sur plusieurs chansons qui lui ont ?t? inspir?es, confie-t-il, ? la suite d'<>. <>, annonce-t-il. Avec son manager, Spencer Brutus pense ?galement ? des prestations sur des sc?nes en Ha?ti. Malheureusement, les premi?res tentatives ont ?chou? notamment du fait de la conjoncture politique. N?anmoins, Spencer Brutus et son ?quipe continuent de chercher des occasions favorables ? une prestation en Ha?ti. Il n’est que d’attendre.