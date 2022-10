Coupe du monde amput?s T?rkiye 2022 : Ha?ti n’ira pas en finale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tenants du titre et vice-champion en 2014, les Angolais ont ?trill? la s?lection ha?tienne (4-2), en d?pit des efforts r?alis?s par Saviola Charles (17′) et John Spinoza (25′).

Pour la premi?re fois depuis le d?but de la comp?tition l’?quipe ha?tienne s’est mesur?e ? plus forte qu’elle. Men?e au score pour la premi?re fois et battue pour la premi?re fois.

