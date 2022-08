Coupe du Monde de football des amput?s : Du solide pour Ha?ti qui a h?rit? du pays h?te et de la France

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les Champions de l’Am?rique du Nord et Centrale, en parlant des Grenadiers, savent d?sormais ? quoi s’attendre dans la phase de poule de la Coupe du Monde de football des amput?s au terme du tirage au sort effectu? ce matin. Les Ha?tiens, ? premi?re vue, n’auront pas la t?che facile, car ils auront ? affronter le pays h?te, la T?rkiye, championne d’Europe, mais aussi la France et le Lib?ria.



S’exprimant apr?s le tirage au sort, Marie Sofonie Louis reste confiante et parle de bon tirage pour la s?lection ha?tienne de football des amput?s qui continue de multiplier les s?ances d’entra?nement et qui est ? la recherche de moyens financiers pour se rendre en Europe, plus pr?cis?ment en T?rkiye pour participer ? cette Coupe du Monde.



” C’est un bon tirage, selon la Directrice administrative de l’Association Ha?tienne de Football des amput?s. La France fait partie des ?quipes que nous avions l’habitude de terrasser, mais ?a fait tellement, nous ne savons pas si, dans la foul?e, elle progressait. Pour ce qui est du Lib?ria, les ?quipes africaines, au m?me titre que nous autres, sont r?put?es pour leur solidit?. Cependant, nous n’avons pas peur du Lib?ria”, a d?clar? Marie Sofonie Louis avant d’?voquer le pays organisateur, la T?rkiye.

” La T?rkiye est une grande ?quipe vu qu’il a un championnat de renomm? international. Vous n’?tes pas sans savoir que El Principe Redondo, notre buteur avait ?volu? dans un club l?-bas. Dire qu’en plus qu’il est le pays h?te, nous allons rester humble pour mat?rialiser notre r?ve “, a-t-elle laiss? entendre.

En pleine pr?paration pour la Coupe du Monde de football des amput?s, Ha?ti pr?sente de s?rieux arguments pour marquer les esprits avec des vaillants freestylers, de grands buteurs, des milieux sur-entra?n?s, une d?fense coordonn?e et un gardien pr?t ? tout, en t?moigne sa victoire nette et sans bavure acquise (6-0) face ? les ?tats-Unis d’Am?rique en match amical le 9 juillet en cours en Floride.

Bien que Ha?ti soit ravag?e par une crise sociopolitique aig?e, mais gr?ce au footbal, vecteur in?gal? de socialisation et qui a le pouvoir unique de rassembler, de mobiliser et d’offrir la possibilit? ? ses pratiquants de porter les v?ritables lettres de noblesse de ce sport : l’entraide, la solidarit?, l’esprit d’?quipe, le fair-play, a permis aux Ha?tiens de s’inviter dans la cours des grands et peuvent s’enorgueillir capable de remporter la phase finale de la Coupe du Monde de football des amput?s qui aura lieu en T?rkiye du 1e au 9 octobre prochain.