Publi? le 2022-09-27 lenouvelliste.com

La s?lection nationale des amput?s a pris l’avion mardi 27 septembre 2022 pour Istanbul (T?rkiye). Nos joueurs vont participer ? la 16e ?dition de la Coupe du monde de football des amput?s qui se tient du 30 septembre au 9 octobre ? Istanbul.

