The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au nombre des 24 pays participant ? la Coupe du monde, huit ont pris la porte de sortie : la France, l’Allemagne, l’Indon?sie, l’Irlande, l’Espagne, la Tanzanie, l’Uruguay et l’Irak. Parall?lement, seize autres disputeront d?s mercredi les huiti?mes de finale.

Trois pays ont r?alis? les plus gros scores de cette Coupe du monde. Ce sont, entre autres, Angola qui a battu l’Italie (7-0), Ha?ti qui a malmen? la France (6-0) et le Maroc qui a ?t? impitoyable face ? l’Irlande (6-0). Entre-temps, les ?quipes d’Uruguay (0 point), France (0 point), Allemagne (0 point), Indon?sie (0 point) et Irlande (0 point) n’ont inscrit aucun but et quitt? la comp?tition par la petite porte.

Trois pays ont fait le plein dans la comp?tition : le Japon, l’Angola et l’Argentine. Ils ont chacun gagn? leurs trois matches de poule. Quatre nuls sont ? signaler sur les 36 matches disput?s au premier tour : Ha?ti – T?rkiye (1-1), Mexique – Colombie (1-1), Maroc – Iran (0-0) et Espagne – Tanzanie (0-0).

Deux Ha?tiens sont pr?sents dans le Top 3 du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde de football des amput?s, domin? par l’Angolais Jos? Candeiro Jamba avec 5 buts devant Saviola Charles et Redondo El Principe Richard. Ces derniers ont inscrit chacun 4 buts.

Pour finir avec le bilan du premier tour de la Coupe du monde de football des amput?s, il faut dire que 122 buts ont ?t? inscrits, et l’Angola a la meilleure attaque de la comp?tition avec 15 r?alisations. 82 cartons jaunes ont ete distribu?s pendant le premier tour.

Les buteurs de la s?lection ha?tienne des amput?s sont: Saviola Charles (4), Redondo El Principe Richard (4), Spinoza John(2), Mykender Balthazar(1).