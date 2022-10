Coupe du Monde des amput?s : Ce vendredi, Ha?ti d?fie l’Angola pour une place en finale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sans surprise, la s?lection nationale de football des amput?s d’Angola, championne du monde en titre en battant la T?rkiye aux tirs au but (5-4), temps r?glementaire (0-0) en 2018 ? Guadalajara (Mexique), a survol? le groupe F en ?crasant ses adversaires : l’Uruguay (4-1), l’Irak (4-1) et l’Italie (7-0) pour valider son billet pour les huiti?mes de finale de finale du mondial turc 2022, et ce, avec la mention d’?quipe ayant la meilleure attaque du premier tour avec 15 buts inscrits.

De son c?t?, la s?lection ha?tienne de football des amput?s, si l’on excepte son match nul (1-1) face aux vice-champions du monde Turcs (pays h?te), a ?t? elle aussi impitoyable en phase de poule. Pour leur premier match, les Grenadiers ont d?vor? le Lib?ria (4-1) avant de lapider la France (6-0) pour prendre d?finitivement le leadership du groupe A et qualifier pour les huiti?mes de finale.

Pour atteindre les demi-finales, la s?lection nationale de football des amput?s d’Angola avait connu toutes les peines du monde pour ?liminer l’Angleterre en huiti?me de finale (1-0) avant de battre en quart de finale difficilement et sous haute protestation en quart de finale le Br?sil (2-1) gr?ce ? un doubl? de Kupula Hilario.

En face, les Ha?tiens sont tout simplement impressionnants dans cette phase. Ils ont lamin? en huiti?me de finale les USA (6-2) apr?s prolongations avant de surclasser la Tanzanie (4-1) en quart de finale.

Les Ha?tiens ont d?j? inscrit 21 buts sur l’ensemble de la Coupe du Monde et les Angolais 18. Cependant, ces derniers ont encaiss? seulement 3 buts alors que les Ha?tiens ont d?j? encaiss? 5. Cela dit, s’ils ont la meilleure d?fense, les Grenadiers ont la meilleure attaque.

Les deux v?ritables fer de lance de l’?quipe d’Angola, Jos? Candeiro Jamba (5 buts) et Celestino Elias Antonio (4 buts) ont d?j? fait trembler les filets ? 9 reprises alors que le duo ha?tien, ? savoir Redondo El Principe Richard (8), meilleur buteur de la comp?tition et Saviola Charles (7 buts) ? ?galit? avec le Turc ?mer G?lery?z (7), compte actuellement 15 buts.

Il est important de signaler que les deux protagonistes : Ha?ti et Angola, ?taient dans le m?me groupe lors de la Coupe du Monde de 2018, d?roul?e ? Guadalajara au Mexique, et les Ha?tiens avaient fait le plein en battant l’Espagne (2-0), l’Ukraine (2-1) et l’Angola (2-1) justement avant de se faire ?liminer ? la surprise g?n?rale par la Pologne (2-1) en huiti?me de finale alors que les Angolais allaient remporter cette Coupe du Monde aux d?pens de la T?rkiye (0-0), temps r?glementaire et 5-4 aux tirs au but.

Tout compte fait, les Ha?tiens, avant que ne d?bute la demi-finale face aux Angolais ce vendredi 7 octobre ? compter de 11 heures AM (heure de Port-au-Prince), d?montrent qu’ils ont des arguments solides pour sortir les Champions du Monde en titre et valider leur place pour la grande finale.