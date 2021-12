Cour d’appel de Port-au-Prince : Abelson Gros-N?gre recouvre sa libert?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Neuf mois de d?tention au P?nitencier national. Il partage sa cellule avec plusieurs autres amis qu’il a rencontr?s gr?ce ? un concours de circonstance. Mal nourri, mal log?, menant une vie au milieu de gens emprisonn?s pour toutes les causes – toutes couches sociales confondues – qu’il a appris ? conna?tre, Abelson Gros-N?gre a connu les moments les plus difficiles de sa vie pendant neuf mois dans la plus grande prison du pays : P?nitencier national (en fait p?nitencier de la capitale).

Accus? de destruction de biens publics et de biens priv?s, d’assassinat et de tentative d’assassinat, Abelson Gros-N?gre a ?t? arr?t? le 27 mars 2021 ? son domicile ? Carrefour-Feuilles, en pr?sence de sa famille. Des voisins ont, ce jour-l?, assist? ? son arrestation. Le m?me jour, il a ?t? conduit au P?nitencier national o? il devait s?journer durant neuf mois, pour lui et sa famille une ?ternit?. D?f?r? au cabinet d’instruction, l’inculp? a pass? tout son temps ? la prison civile de la rue du Centre sans compara?tre une seule fois ? la chambre d’instruction, selon un des avocats du conseil de la d?fense ? en croire un autre membre du conseil, aucun acte d’instruction n’a ?t? pos?.

Conscient de la situation dans laquelle se trouve Abelson Gros-N?gre, ses avocats ont initi? une action en habeas corpus, motif pris de ce qu’il a ?t? arr?t? arbitrairement et ill?galement le 27 mars 2021 ? son domicile par des individus cagoul?s pour des infractions dont il ignore totalement l’existence, mart?le Me Arnel R?my, avocat de la d?fense.

Dans le cadre de ce dossier, d?clare Me Arnel R?my, les substituts du commissaire du gouvernement qui ?taient sous les ordres du chef du parquet de Port-au-Prince, Me Bedford Claude, avaient peur de se pr?senter par-devant le doyen du tribunal de premi?re instance sous peine d’?tre r?voqu?s par le ministre de la Justice de l’?poque Rockfeller Vincent. On a d? initier quatre actions en habeas corpus avant qu’une d?cision querell?e ait ?t? rendue. C’est l’ordonnance du doyen Bernard Saint-Vil dans laquelle il s’?tait d?clar? incomp?tent qui a conduit ? la lib?ration de mon client, confie Me Arnel R?my. Le juge Saint-Vil avait donn? la raison pour laquelle il avait d?clin? son incomp?tence. Parce que tout simplement le dossier ?tait pendant devant le cabinet d’instruction, poursuit l’homme de loi.

Constatant que cette d?cision a caus? des torts et des griefs ? Abelson Gros-N?gre, les avocats en ont interjet? appel. L’affaire a ?t? plaid?e ? l’occasion d’une audience tenue ? l’extraordinaire le 6 d?cembre 2021. Dans leur plaidoirie, les avocats de la d?fense ont montr? aux honorables juges que l’arrestation de l’ancien policier Abelson Gros-N?gre a ?t? faite en dehors de la loi. Convaincus par la plaidoirie de Mes Arnel R?my et Djouly Michel, les juges ont fini par ordonner, le 15 d?cembre 2021, la lib?ration imm?diate d’Abelson Gros-N?gre. Il reste aux avocats de ce dernier de remplir les formalit?s administratives aux fins de mat?rialiser cette lib?ration.

Ancien porte-parole du Syndicat de la police nationale d’Ha?ti (SPNH17) et p?re de 8 enfants, dont cinq filles, cet homme de 38 ans sera content de recouvrer sa libert? et de reprendre la vie au foyer, ? qui il a tant manqu? durant son incarc?ration.

Jean-Robert Fleury