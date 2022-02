Cour de cassation : position d’Evens Fils, conseiller au CSPJ

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Du droit de se positionner

Tout d’abord, avant d’exposer clairement sa position, le batonnier Evens Fils se fait le devoir de repondre a une question sous-jacente : le batonnier et membre du CSPJ a-t-il le droit de forger sa propre opinion sur une question de droit ? La reponse est affirmative. Sur une question publique, dans une sphere de services publics, sa position peut etre publiquement connue. Loin d’etre un magistrat en fonction, il n’a pas la vocation de juger les questions litigieuses de la republique. Son droit de reserve ne s’applique pas aux theories de droit ni aux doctrines juridiques auxquelles il adhere. Nul ne peut s’empecher de declarer publiquement : <>, peu importe la fonction, le rang ou le grade de la personne en question.

En effet, aux voeux de l’article 40 de la loi de 2007 sur la magistrature, meme les magistrats chefs de juridiction en Haiti ont le droit de rendre publics des communiques ecrits sur l’etat d’avancement des procedures pendantes devant leur juridiction. Ils peuvent informer l’opinion, y compris par des declarations dans les medias, dans les limites de l’ethique de la magistrature. Les magistrats syndicalistes en sont la demonstration. De la meme facon, l’actuel juge de la Cour supreme des Etats-Unis, Stephen Breyer, ayant a son actif plus de 25 ans de carriere, a publie, durant sa fonction, ses opinions sur la democratie et le mode d’interpretation moderne de la Constitution americaine. Quant au batonnier Franck Natali, actuel membre du Conseil de la magistrature en France (CSM, equivalent du CSPJ en Haiti), avocat en exercice, il n’hesite jamais a defendre des questions de droit dans les tribunaux et en public, toujours est-il dans les limites de la discretion de son assemblee collegiale et des affaires internes. Heureusement le droit n’est pas le produit de l’imagination debridee des inventeurs incultes, ni de ceux qui sont etrangers a la rigueur scientifique et au positivisme juridique.

A present, sans autre digression, le batonnier porte en lui la certitude que :

De la necessite de combler la vacance a la Cour de cassation

Il est evident que le renouvellement du mandat des honorables juges de la Cour de cassation ou l’integrations de nouveaux juges est une preoccupation nationale. Sans le fonctionnement de la Cour de cassation, les garanties judiciaires s’effritent et les justiciables sont livres a eux-memes. Le dysfonctionnement de la Cour de cassation est un acte flagrant de deni de justice et de destruction de l’ideal de l’Etat de droit.

En outre, cette question republicaine transcende les interets prives et les clivages politiques. Chacun peut vouloir se l’approprier, mais la neutralite et l’objectivite qui commandent l’heure placent cette question au-dessus de la melee et tranchent le debat.

Neanmoins, si le debat portant sur la necessite de renouveler les juges est indubitablement tranche, <> tout en s’ouvrant sur un nouveau debat au regard du constat du dysfonctionnement du Senat impliquant, par voie de consequence, l’inapplication de l’article 175 de la Constitution.

La predominance des principes de droit en cas d’inapplication des lois

Avant de s’aventurer dans la recherche de solution, il sied d’encadrer le debat et de substituer les principes qui gouvernent le droit aux textes de loi en veilleuse. Les textes de loi sont confectionnes au moyen des principes generaux de droit et des valeurs. Ces principes sont des regles de portee generale qui ne resultent d’aucun texte ecrit ayant valeur juridique. Ils s’appliquent meme en l’absence de texte en reconnaissance de leur valeur legislative et meme constitutionnelle. Si un texte peut devenir inapplicable par la force des choses, le principe general de droit dont il emane est intemporel et doit etre imperativement respecte.

S’il est urgent de combler la vacance a la Cour de cassation, on ne peut non plus proceder par la violation des principes de droit et des valeurs republicaines. Droit au but : l’executif ne doit point jouer le role qui a ete attribue au Senat. Generalement, trois acteurs interviennent dans le processus de nomination des juges de la Cour de cassation : Le Senat, le CSPJ, l’executif. Le premier confectionne la liste des juges apres enquete assortie de debats ; le second donne son avis favorable ; le dernier signe une nomination du nombre des juges qui lui sont soumis. Le legislateur a confie au Senat (une assemblee d’elus representant le peuple) ce role afin de limiter l’influence de l’executif dans la nomination des juges et en garantir l’independance du pouvoir judiciaire. Le Senat est co-depositaire de la souverainete nationale. C’est ce qui l’habilite a toucher partiellement au dossier d’un juge. Le gouvernement ne doit ni preparer une liste de trois personnes par siege, ni soumettre de liste de juges a nommer a la Cour de cassation. Beneficiant d’une legitimite indirecte, le gouvernement, compose de personnalites nommees, ne peut s’attribuer des taches exclusivement reservees a un pouvoir.

Au fait, c’est une infamie, voire un sacrilege qu’un juge depose son dossier au ministere de la Justice en vue de sa nomination. Peut-il deposer son dossier sans une lettre de couverture ? Que dira-t-il dans sa lettre de couverture ou requete ? Monsieur le ministre, par la presente, je vous soumets ma candidature pour le poste vacant de juge a la Cour de cassation…. et j’en passe. Quel scandale ! Maintenant, le magistrat, appele a sieger dans la plus haute instance judiciaire, est livre aux caprices d’un ministre ? Quelle est l’utilite de ce depot de pieces au ministere de la Justice si le magistrat n’est pas assujetti a une enquete preliminaire avant la confection de la liste ? Qu’est-ce qui empechera ce garde des sceaux de convoquer tous les postulants a une rencontre extraordinaire au ministere de la Justice, sous peine de voir leur nom raye de la fameuse liste ? Puisque le CSPJ ne peut ni choisir ni classer des noms par siege ? Qui le fera en l’absence du Senat ?

Il est de principe que le judiciaire ne doit pas s’incliner devant l’executif. La loi de 2007 sur la magistrature, dans son esprit comme dans sa lettre, veut que le juge, appele a remplir une mission sacro-sainte, ne s’adresse qu’au CSPJ qui est son organe de controle et d’administration. Ce n’est pas par fantaisie que le legislateur en a ainsi decide. C’est compromettre a petit feu l’independance du pouvoir judiciaire deja acquis dans des conditions difficiles. Un juge qui est choisi arbitrairement et dont le nom est soumis par l’executif en amont, puis recoit sa commission de nomination en aval par ce meme executif est expose au devoir de redevance. De cet absolutisme du gouvernement, s’il y a contestation sur les noms, quel est le recours des postulants ? Comment proteger leur dignite ? Trop de pouvoir, a l’instar de la fraude, corrompt tout.

De toutes les manieres, l’absence du Senat ne peut pas justifier le cumul de deux attributions par l’executif. L’independance des magistrats concerne, avant tout, les rapports du juge avec les autres pouvoirs. L’executif ne doit ni intervenir au seuil du processus, ni constituer une liste de noms par siege, ni traiter preliminairement les dossiers des juges. La mission de l’executif, qui se situe a la derniere etape, peut se confiner qu’a remplir une formalite unique : la signature de nomination des juges retenus, si faire se peut.

Le denominateur de toute consideration

A cette phase, dans ce carrefour pave d’impossibilites, deux scenarios peuvent etre envisages au regard du vide institutionnel et judiciaire. Ceux-ci ne sont pas parfaits mais ils comportent tous parfaitement le respect des principes qui doivent gouverner le processus de nomination des juges. Dans une perspective consensuelle, le principe de la transparence, le principe de l’impartialite, le principe d’equite et le principe d’independance du pouvoir judiciaire. De plus, le processus sera strictement limite a trois juges pour repondre a un probleme ponctuel dans un contexte singulier. La derniere liste de juges disponible au Senat peut etre revue. La formation d’une liste de trois personnes par siege et le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes en seront reconnus et appliques. En outre, toutes les dispositions legales et constitutionnelles, a l’exception de la pleine attribution du Senat, seront suivies.

Au fond, notre preoccupation est le respect des principes en dehors de tout texte legal ou constitutionnel pour que les anarchistes et les tenants du chaos n’en profitent en criant : <>, <>. Lorsque meme un juge ne croit pas a l’ideal de justice parce qu’en son ame et conscience secrete le pays est irreversiblement detruit, alors les citoyens sont livres indefiniment aux gangs qui gouvernent dans le vide. Or, la nature a horreur du vide, nous enseigna le philosophe Aristote.

Des scenarios

Scenario I : En l’absence d’un Senat complet, on procedera a la formation d’une commission multisectorielle. La Commission de Consensus legitime (CCL). Elle comprendra le tiers du Senat, la Federation des barreaux d’Haiti (FBH), les associations de magistrats, des organisations de la societe civile et de droits humains. Ce processus en quete d’une plus large legitimite sera consacre prealablement par un document de reference. Ce scenario repond au voeu du legislateur qui a dicte que c’est le peuple qui doit choisir les juges via des assemblees. En Haiti, aux termes de l’article 175 de la Constitution, la liste des juges de paix a nommer doit etre soumise par les assemblees communales ; ceux des cours d’appel et des tribunaux de premiere instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblee Departementale concernee ; les juges de la Cour de cassation par le Senat qui represente le peuple.

Meme si la plupart d’entre nous est gangrene par le dedain de respecter la loi pendant des annees, rappelons-nous, la justice, ce service public, est l’affaire du peuple. Ce n’est pas de la technocratie d’un groupuscule de fonctionnaires a Port-au-Prince contre de respectueux juges de province. Car l’un des piliers de la justice demeure la confiance du peuple dans les juges. On peut etre le technocrate le plus habile du monde, mais si le peuple ne vous fait pas confiance, si votre moralite est relativement douteuse, vous n’etes pas digne d’etre juge. Le triangle professionnel du juge est competence, integrite et courage. L’interet general etant le mobile de l’action publique, la gestion du <> est differente de l’administration des affaires privees. En droit public, la forme valide le fond. La bonne foi ne compte pas.

Scenario 2. Dans l’hypothese que les desaccords politiques et ideologiques empechent les acteurs du premier scenario de transiger, le devolu sera jete sur le deuxieme scenario. La Commission CAM (Commission-Avocature-Magistrature). Une commission de neuf membres sera formee : des cinq Chefs de Juridiction des cours d’appel ou leur representant, de deux juges de la Cour de cassation, de deux representants de la FBH. Apres etude preliminaire des dossiers, le mandat des juges de la Cour de cassation qui etaient en fonction jusqu’au 16 fevrier 2022 sera renouvele sur avis favorable du CSPJ. Les nouveaux juges qui entreront a la Cour de cassation pour la premiere fois seront choisis par tirage au sort, trois par siege, dans une audience publique tenue par ladite commission. Puis, interviendra le CSPJ qui transmettra son avis a l’executif.

Au demeurant, ces deux scenarios qui derivent de la position de certains eminents juristes haitiens pourraient etre eprouves par deux obstacles majeurs. Premierement, l’executif risque de ne pas pouvoir trop influencer le processus, ni glisser facilement une liste preetablie. Deuxiemement, les protagonistes des jeux politiques, qui voudraient utiliser la justice comme leur principal levier pour la conquete du pouvoir, en seraient leses. Que rien ne se fasse pour debloquer la Cour de cassation, tel est leur souhait. Enchantes par le chaos institutionnel, ils refusent que les autres fassent ce qu’ils auront fait a leur place.

Quand une formalite est veritablement impossible, elle est souvent remplacee par une autre tout en gardant la meme valeur. Mais on ne la devalorise pas pour s’en echapper ou en faire le contraire de la vertu qui la composait. De plus, la formalite impossible ne doit pas porter sur l’essence, mais sur une demonstration procedurale.

Quiconque peut prendre le contrepied de cette proposition. Le contradictoire est le propre du droit ; les nuances, sa parure. Mais il n’y a pas lieu a cautionner ce processus mort-ne, substantiellement biaise et formellement inadequat. A ceux qui s’y opposeront, d’ores et deja, on leur formule deux questions : en absence d’une autorite legislative, qu’est-ce qu’ils ont a perdre si un processus est largement consensuel, transparent, impartial et sa comprehension accessible au public comme un surplus a leur volonte desinteressee? Question 2 : Ce qu’ils ont a contre-proposer, respecte-t-il les principes d’impartialite, de transparence et d’equite au point de s’approprier la legitimite du peuple ?

Conclusion

Que chacun se rappelle que la legitimite est superieure a la legalite. C’est un principe elementaire. La legitimite ne se presume pas, c’est une valeur que comporte un fait incontestablement constatable. Quand un processus n’est ni legitime, ni legal aux yeux du peuple ou de ses representants, c’est le Big Bang primitif dont a parle Georges Lemaitre pour expliquer la creation de l’univers. On ignore ce qui peut naitre de notre realite fragile. La justice est une arme a double tranchant. A l’origine, il ne revenait pas a l’homme de juger, ni de decider du sort de l’autre. Quand cette prerogative lui est exceptionnellement devolue, il doit le faire avec crainte et tremblement afin d’eviter le renversement des roles.

En definitive, le probleme de la Cour de cassation nous concerne tous aujourd’hui. Le principe de la continuite du fonctionnement des institutions de l’Etat doit etre respecte meme dans un regime d’exception. On doit ineluctablement trouver une solution dans le respect des principes de droit et des valeurs universelles. Ce n’est pas l’occasion de rouvrir les breches, mais celle de reconnaitre les consequences de nos derives. Quel que soit le cas de figure, l’executif ne doit pas se substituer au Senat, ni influencer le processus, ni soumettre de liste de juges a nommer. Son role doit se confiner dans une formalite unique consistant a signer la nomination des juges retenus pour la Cour de cassation a l’issue d’un consensus legitime des acteurs concernes par la question. Pour sortir de l’impasse, la nation attend des resultats moyennant acceptables. Sauvons la Cour de cassation et sauvons-la bien. Ainsi, nos decisions ne doivent pas nous conduire a des contradictions majeures capables d’eclabousser les autres institutions.

PS : Ces idees n’engagent que le batonnier Evens Fils et non l’institution a laquelle il appartient. Ce qui est interne reste a l’interne. Par ailleurs, il est tenu de respecter tout voeu solennel que la majorite aura exprime.

Ouanaminthe, le 17 fevrier 2022.

Par le batonnier Evens Fils, conseiller.