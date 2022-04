Covid-19: Haiti assouplit ses mesures restrictives

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Carnet vaccinal, test Covid-19, masque, distanciation physique, la tendance mondiale est a une suppression totale de certaines mesures restrictives a force que le virus s’affaiblit et le nombre de cas confirme a l’echelle mondiale diminue. En Haiti, malgre la presence du variant Omicron, la tendance est a la baisse depuis environ 6 mois selon les statistiques du ministere de la Sante publique et de la Population.

Ainsi, dans une note portant la signature du ministre de la sante, Dr Alex Larsen, le MSPP decide d’adopter de nouvelles mesures plus adaptees a la situation actuelle de la pandemie en Haiti.

D’un cote, il y a les nouvelles dispositions relatives aux gestes barrieres. “Le port du masque est facultatif en plein air. Cependant, il est maintenu dans les salles fermees et climatisees. Le lavage des mains reste obligatoire pour avoir acces aux institutions et entreprises publiques et privees.”

D’un autre cote, il y a des dispositions relatives a l’entree sur le territoire. “A partir du 18 avril 2022, le passager age de 12 ans et plus, a destination d’Haiti, doit presenter le carnet vaccinal prouvant qu’il a ete completement vaccine contre la Covid-19 ou un test Rdt Ag ou rt PCR negatif a la Covid-19 datant de 72 heures au plus avant le voyage.

Les passagers ages de 5 a 11 ans ont besoin uniquement d’un test Rdt Ag ou d’un test rt PCR, datant de 72 heures au plus avant le voyage.

Les passagers de moins de 5 ans n’ont besoin ni de test Covid-19 ni de carnet vaccinal.”

Le MSPP dit compter sur la collaboration de tout un chacun pour l’application de ces nouvelles mesures sur le territoire national.