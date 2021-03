«19 mars 2020 – 19 mars 2021, un (1) an depuis que les 2 premiers cas du nouveau coronavirus (COVID-19) ont été confirmés positifs par le Laboratoire national de Santé publique (LNSP) du Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP). Une année après, le virus est encore en circulation dans le pays avec un pic atteint vers la fin du mois de mai 2020, soit la 22e semaine épidémiologique», indique le ministère de la Santé publique et de la Population dans un commun…