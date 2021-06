Parmi les 2 nouveaux variants identifiés en Haïti, il ne fait aucun doute que le variant brésilien est plus contagieux et plus méchant par rapport à la souche que nous avons connue en Haïti l’année dernière, rapporte le Dr William Pape. Selon le médecin, le nombre de personnes hospitalisées, le débordement des hôpitaux et même la létalité, tout est lié à une contagiosité et une virulence plus élevées des nouveaux variants. «Face à la détérioration de la situation, nous penson…