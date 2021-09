Creation d’emplois en Haiti : la Banque mondiale approuve un financement de 75 millions de dollars

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuve ce mardi un don de 75 millions de dollars americains de l’Association internationale de developpement (IDA) pour le Projet Emplois dans le secteur prive et transformation economique (PSJET) en Haiti, annonce un communique de presse de l’institution de Bretton Woods en date du 28 septembre 2021.

Ce projet vise a contribuer a la demande de travail en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Les principaux resultats attendus dans le cadre de ce projet incluent un accompagnement fourni a 4 000 entreprises, une resilience accrue de 51 000 emplois et la creation d’environ 10 000 emplois.

<>, a declare Michel Patrick Boisvert, ministre de l’Economie et des Finances. <>.

<>, a declare Laurent Msellati, responsable des operations de la Banque mondiale en Haiti. <>

Ces dernieres annees, le secteur prive a ete touche par des crises sociopolitiques successives. La pandemie de Covid-19 et le tremblement de terre du 14 aout 2021 ont exacerbe l’environnement des affaires deja difficile. Le Projet Emplois dans le secteur prive et transformation economique ameliorera la capacite de croissance des micro, petites et moyennes entreprises viables, contribuera a la diversification economique et renforcera la resilience du secteur economique face au changement climatique et aux chocs generes par les aleas naturels.

Le projet devra contribuer a la reprise economique et a la creation d’emplois durables et resilients. Il soutiendra egalement la resilience et la croissance des chaines de valeur, grace a l’amelioration des services de developpement des entreprises et un meilleur acces aux ressources financieres.