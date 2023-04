Création d’un groupe de travail sur la problématique de l’accréditation des facultés de médecine en Haïti

​

​

Le MENFP et le MSPP créent un Groupe de travail sur la gouvernance des institutions d’enseignement en sciences de la santé et la problématique de l’accréditation des facultés de médecine en Haïti.

À travers un communiqué de presse conjoint publié le 3 avril, les ministères de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), de la Santé publique et de la Population (MSPP), informent qu’ils ont créé un Groupe de travail portant sur la gouvernance des institutions d’enseignement en sciences de la santé et la problématique de l’accréditation des facultés de médecine en Haïti.

Les deux ministères précisent que cette décision fait suite à une série de discussions concernant la reconnaissance des institutions d’enseignement des sciences de la santé et particulièrement des facultés de médecine en Haïti.

« Il s’agit aussi pour le MENFP et le MSPP de répondre, d’une part, aux défis de gouvernance et de modernisation des institutions d’enseignement supérieur en sciences de la santé et d’assurer, d’autre part, le suivi en Haïti de l’entrée en vigueur, depuis le 23 octobre 2022, de la Convention régionale sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, et celle de l’entrée en vigueur de la Convention mondiale sur la reconnaissance disqualifications relatives à l’enseignement supérieur de I’UNESCO, le 5 mars 2023 », expliquent-ils.

Lors d’une réunion tenue, le vendredi 31 mars 2023 entre les ministres Nesmy Manigat et Dr. Alex Larsen, ce dossier a été au centre des échanges. Ainsi, après une mise en contexte de la problématique, en particulier de la reconnaissance nationale et internationale des facultés de médecine en Haïti, entre autres, il a été décidé de créer ce Groupe de travail MENFP-MSPP sur ce dossier urgent afin d’accélérer le processus, informent les deux ministères.

Ce Groupe de travail aura pour missions d’actualiser l‘agenda de travail et un échéancier, de rencontrer les principaux acteurs concernés et faire des recommandations claires aux autorités haïtiennes en regard des procédures et des attentes pour la reconnaissance des études, des titres et des diplômes d’enseignement supérieur au niveau national et international, en particulier pour les sciences de la santé, selon ce communiqué.

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 5 avril 2023