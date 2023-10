Crise à l’Ecole de Droit des Gonaïves: le Rectorat de l’UEH apporte des précisions

​

Le Rectorat de l’Université d’État d’Haïti fait le point sur la crise à l’École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves(EDSEG).

Dans cette note datée du 6 octobre 2023, le rectorat de l’Université d’Etat d’Haiti précise que l’UEH est une institution autonome et indépendante suivant les dispositions de la Constitution de la République. Et la loi et les règlements confèrent au Rectorat la fonction de régulation, de coordination et de supervision sur l’ensemble des entités qui sont sous sa responsabilité incluant l’EDSEG.

Le Rectorat de l’UEH souligne que les facultés et Écoles de province relèvent de l’autorité de contrôle de l’UEH, qui délivre les grades et diplômes des étudiants formés dans ces écoles sur la base du mérite, de l’excellence académique et des normes dûment établis. “Il paraît incompréhensible que certains acteurs, pour des motifs avoués ou inavouables arrivent à penser que l’École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves (EDSEG)pourrait faire exception à cette règle”, poursuit le Rectorat dans sa note.

Critiquant le fonctionnement et la mauvaise gestion de l’Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves, le Rectorat informe que depuis un certain temps, la corruption, les fautes administratives deviennent la norme au sein de cette entité de l’UEH.

Toujours selon le document, le Rectorat revient sur l’objectif de la mise sur pied d’une commission de réforme et de restructuration de l’École de Droits et des Sciences Économiques des Gonaïves, souligant que la création de cette commission est une preuve de la volonté manifeste du Rectorat de redresser la barre en impliquant le respect des normes académiques élémentaires.

D’un autre côté, cette restructuration renvoie à l’idée de la mise en œuvre des règlements généraux de l’Université d’État d’Haïti et des règlements de l’École. Ces conditions sont indispensables et nécessaires pour permettre l’accession à la tête de l’EDSEG des dirigeants compétents, honnêtes, intègres, déterminés à lui redonner ses lustres d’antan.

