Crise de carburant : l’hopital la Providence des Gonaives ferme des services

En raison du probleme de carburant qui sevit dans le pays, le plus grand centre hospitalier du departement de l’Artibonite, l’hopital La Providence des Gonaives, n’arrive plus a faire tourner ses generatrices. Face a cette situation, les responsables de l’institution annoncent l’arret de certains de ses services, notamment le service de la maternite et la salle d’operation. Le responsable de la direction sanitaire de l’Artibonite, le Dr Marcel Chatelier, informe que c’est pareil dans plusieurs autres communes du departement et appelle a une intervention rapide de l’Etat haitien afin d’eviter une catastrophe humanitaire.

<>, a explique le Dr Marcel Chatelier.

Pour sa part, le directeur medical de l’institution, le Dr Exene Joseph, estime que la situation actuelle est difficile a croire et a accepter. Selon lui, etant responsable, refuser ou renvoyer des patients en situation difficile est triste, mais il ne peut rien car meme le plus haut grade de l’institution, s’il etait en situation d’operation urgente, serait mort car il y a aucun moyen d’intervention. Le responsable se montre aussi tres critique envers des riverains qui bloquent les voies d’acces a l’hopital. <>, a-t-il fait remarquer.

D’un autre cote, le Dr Marcel Chatelier invite les autorites a prendre leurs responsabilites afin d’eviter une catastrophe humanitaire dans le departement de l’Artibonite ou presque tous les centres hospitaliers se trouvent actuellement a court de carburant, qu’il s’agisse de l’HPG, de l’hopital Alma Mater de Gros-Morne, de Marie-Claire Heureuse de Dessalines.