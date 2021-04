L’économiste Kesner Pharel lance un appel au dialogue à tous les acteurs impliqués dans la crise politique qui sévit dans le pays en vue de la dénouer. Le P.DG précise que cette crise impacte l’économie du pays et la vie des citoyens qui s’appauvrissent davantage. L’économie haïtienne va mal. Elle subit des chocs depuis deux ans qui influent sur la situation sociale du pays où les individus s’appauvrissent de plus en plus. En effet, plus de 4.4 millions d’Haïtiens s…