Crise: le comit? de m?diation se dirige vers un troisi?me accord

Ce 31 mai, le comit? de m?diation compos? de Religions pour la paix-Ha?ti, de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ha?ti (CCIH) et de la Conf?rence des recteurs et pr?sidents des universit?s ha?tiennes (CORPUHA) a publi? un communiqu? de presse rapportant l’ensemble des activit?s d?j? r?alis?es. Selon ce document, dont copie a ?t? achemin?e ? la r?daction du Nouvelliste, le comit? a b?n?fici? de l’appui de cinq observateurs de la soci?t? civile et de deux rapporteurs professionnels.

Pour l’heure, poursuit le communiqu?, monseigneur Og? Beauvoir, l’homme d’affaires Laurent St-Cyr et le professeur Jean Robert Charles ont d?j? rencontr? le pr?sident et des membres du S?nat de la R?publique, cinq regroupements de partis politiques, une quarantaine de partis politiques de toutes tendances, parmi lesquels des signataires des quatre accords politiques, qui ont vu le jour depuis l’assassinat du feu pr?sident Jovenel Mo?se.

<>, poursuit le communiqu?.

Les membres du comit? de m?diation ont d?plor? le fait que les repr?sentants officiels de deux des quatre accords politiques n’aient pas r?pondu ? leur invitation. <>, assurent les membres.

Les membres du comit? de m?diation annoncent la production prochaine d’une ?bauche de protocole d’entente, fruit des propositions des diff?rents groupes rencontr?s. Cette ?bauche sera pr?te apr?s une rencontre pr?vue avec le Premier ministre Ariel Henry.

<< Conform?ment ? sa m?thodologie, le comit? a communiqu? pour validation ? chaque interlocuteur le proc?s-verbal de la s?ance de travail le concernant.

A partir des propositions faites par les diff?rents groupes, le Comit? pr?pare une ?bauche de protocole d’entente qui devra refl?ter les grandes tendances qui ressortent des pr?sentations. Le comit? a pr?vu de rencontrer le Premier ministre apr?s les autres acteurs. Il souhaite que cette rencontre ait lieu au courant de la semaine. Apr?s cet entretien, l’?bauche de protocole d’entente sera finalis?e et envoy?e aux diff?rents interlocuteurs pour savoir s’ils souhaitent signer cette premi?re version sans changement ou s’ils souhaitent des modifications. Alors s’ouvrira une p?riode de n?gociations qui permettra d’arriver ? une entente la plus consensuelle possible et sign?e par le plus grand nombre possible de parties. Une s?ance de pr?sentation et de signature suivra cette ?tape de n?gociations >>, a expliqu? le comit? de m?diation dans ledit communiqu?.