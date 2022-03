Crise : le mouvement En Avant souhaite signer le <> que le pays attend

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des representants de la coordination du mouvement En Avant etait de passage dans le Sud-Est le week-end ecoule. Lors d’un point de presse donne a l’hotel Collins, le coordonnateur du mouvement a fixe la position de son organisation en ce qui concerne la conjoncture avant de publier une note de presse. <>, peut-on lire dans la note de presse.

En Avant, selon la note, plaide pour que l’on confie la direction de l’Etat a un gouvernement qui beneficie de la confiance des Haitiens. <>, indique la note.

Pour le mouvement En Avant, il est temps de passer de la parole aux actes. Il presse les acteurs a agir vite et bien. << Les acteurs doivent agir vite et bien, parce que la legitimite n'est nulle part, parce que le pays est sorti de l'ordre constitutionnel ; la seule issue reste un consensus patriotique qui reclame des concessions de part et d'autre. C'est a ce prix que des elections honnetes pourront ramener le pays a la normalite. Nous estimons que l'annee 2022 pourrait etre consacree a la preparation de ces elections, avec bien sur, la mise en place d'un CEP impartial au-dessus de tout soupcon. 2022 serait l'annee du compromis politique que les protagonistes devraient trouver dans les meilleurs delais. Ce serait donc celui de la preparation des elections qui passe necessairement par le retablissement de la securite publique et l'evaluation du systeme Dermalog par une firme independante credible. 2023 serait une annee electorale ou les partis politiques presenteraient leurs visions et leurs candidats a la population. Le gouvernement s'efforcera a motiver les electeurs en Haiti et dans la diaspora pour que la participation soit maximale.

2024 serait l’annee d’un nouveau depart pour Haiti avec des elus legitimes qui prendront charge avec la mission indispensable de restaurer l’autorite de l’Etat qui doit reorganiser le pays >>, propose En Avant.

Le mouvement dirige par Jerry Tardieu plaide pour un consensus patriotique qu’il estime necessaire. <>, exhorte En Avant.

Le mouvement En Avant appelle les acteurs a se mettre a la hauteur des attentes du peuple haitien qui, selon lui, attend que les elites se reveillent et agissent. Il assure qu’il est pret a signer l’accord attendu et accepte par le peuple haitien. <>, a avance Tardieu.