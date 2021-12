Crise politique : des organisations de la diaspora fourniront une plateforme de n?gociations aux acteurs pour une solution permanente

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs organisations de la diaspora ont pris l’initiative de tenir, en Louisiane, aux USA, du 13 au 19 janvier 2022, un sommet de l’unit?, une plateforme pour permettre aux acteurs de n?gocier une solution permanente ? la crise et de jeter les bases d’un gouvernement de transition qui organisera des ?lections ?quitables d?s que possible, a appris Le Nouvelliste.

La F?d?ration de la diaspora ha?tienne (HDF), l’Association m?dicale ha?tienne (AMHE) et le Comit? d’action politique de la diaspora ha?tienne (HDPAC) et son partenaire affili? ? Ha?ti GIPHADREC ont form? le Groupe d’int?r?t de la diaspora ha?tienne pour convoquer <>, du 13 au 19 janvier 2021, au Southern University Law Center, Nelson Mandela Center for Public Policy, ? Baton Rouge, en Louisiane, a appris le journal dans un communiqu?.

<< Intitul? <>, le sommet est de fournir une plateforme pour les diff?rentes factions politiques et la soci?t? civile ha?tienne en Ha?ti afin qu’elles n?gocient une solution permanente ? la crise politique et de jeter les bases d’un gouvernement de transition qui organisera des ?lections ?quitables d?s que possible. Le sommet, a poursuivi ce communiqu?, r?unira les protagonistes invit?s des diff?rents <> – accord de Montana, accord de la Primature, accord Cesco, accord PEN et Ak? Lari, en plus des membres influents de la soci?t? civile – paysans, vodous, femmes et autres repr?sentants religieux >>, selon ce communiqu?.

Le sommet ha?tien de la diaspora fait suite aux efforts de sensibilisation post-s?isme plus r?cents tels que le forum de la diaspora ha?tienne, parrain? par l’OEA en mars 2010, le forum des ONG, de mars 2012 ? Montr?al, Canada, et une s?rie de r?unions publiques HDF tenues aux ?tats-Unis avec une grande population am?ricaine ha?tienne, notamment New York, New Jersey, Floride, Massachusetts, Pennsylvanie, G?orgie et Illinois. La le?on apprise est que la diaspora ha?tienne est d?termin?e ? s’impliquer de mani?re significative dans la reconstruction et le d?veloppement durable d’Ha?ti, et ? s’engager dans les affaires de leur pays d’origine, selon ce communiqu?.