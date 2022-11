Crise : un “compromis politique historique” prend forme, selon Youri Latortue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le coordonnateur national du parti Ayiti An Aksyon, Youri Latortue, a fait savoir sur Magik9 ce mercredi 2 novembre que les n?gociations se poursuivaient pour tenter de trouver le compromis historique. D’ores et d?j?, il a r?v?l? que les signataires de cette d?claration ont d?j? eu un compromis sur la formation d’un haut conseil de transition qui devra ?tre compos? de cinq membres dont trois politiques, un membre du secteur priv?, un membre de la soci?t? civile et un nouveau premier ministre.

