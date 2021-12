Crises sociopolitiques en Ha?ti de 1986 ? 2021 (Premi?re partie)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par Jean Miguelite Maxim?

L’?cole : la grande victime

Introduction

Le syst?me ?ducatif ha?tien est en proie ? un certain nombre de difficult?s comme le faible niveau de formation des maitres, des classes pl?thoriques, des ?coles mal ?quip?es, mal situ?es, le d?crochage scolaire, des enfants sur ?g?s… Plusieurs facteurs concourent ? cette situation alarmante dont les troubles sociopolitiques r?currents.

En effet, depuis plusieurs d?cennies, Ha?ti patauge dans une crise sociopolitique aux cons?quences impr?visibles. Depuis 1986, en Ha?ti, c’est la descente aux enfers. La jalousie et l’envie accentuent une haine bis?culaire implacable par moments. Chacun veut ?tre ? la place de l’autre. La crise sociopolitique devient la mat?rialisation de cette propension ? la n?gation de l’autre. Cette instabilit? a toujours ?t? pr?sente dans l’histoire d’Ha?ti. En effet, de 1804 ? 2021, le pays a connu 13 chefs d’?tat non renvers?s, munis d’un mandat, 27 renvers?s, munis d’un mandat, 15 chefs d’?tat provisoires et 15 conseils provisoires (avril, 2021). De 1986 ? aujourd’hui, le pays a connu une instabilit? sans pareille qui a conduit ? de multiples gouvernements provisoires. Pierre Raymond Dumas parle d’une transition qui n’en finit pas, (avril 2021) introduit la notion de syndrome du provisoire quand ?mile (2018) s’acharne ? trouver les 20 raisons qui causent le malheur du pays alors que Trouillot (1998) pour pr?senter Ha?ti, dans son roman <>, parle de vingt-sept mille kilom?tres carr?s de haine et de d?solation. Il pense m?me que la haine cro?t plus vite que les arbres.

Aujourd’hui, Ha?ti donne l’impression que rien ne marche, c’est la faillite totale dans tous les domaines. On dit alors qu’Ha?ti conna?t une crise sociopolitique depuis plus de trois d?cennies. Cette crise affecte tous les domaines en particulier celui de l’?ducation. En effet, la conjugaison d’une instabilit? avec une violence aveugle par moments, les enl?vements suivis de s?questration, la <> du territoire, le blocage du pays pendant plusieurs jours (peyi lok), les gr?ves des enseignants devenues r?currentes offrent une Ha?ti qui rime difficilement avec l’?ducation.

Le nombre de jours de classe diminue s?rieusement chaque ann?e. La moyenne mondiale de 200 jours de classes sur l’ann?e se r?duit parfois en Ha?ti jusqu’? 157.[1] D’apr?s une estimation de l’UNICEF, pour l’ann?e 2020, les 4 millions d’?l?ves ont perdu environ une centaine de jours de classe. Sur les 24 000 professeurs du syst?me, 10 000 sont des absent?istes, 2 700 sont nomm?s, mais ne sont jamais pay?s, 3 000 travaillent sans aucun statut, le MENJS a une dette de l’ordre de 3 milliards de gourdes envers les professeurs et des ?coles priv?es ayant particip? au programme PSUGO[2]. La conjonction de ces ?l?ments et de bien d’autres ne sont pas sans cons?quence sur le secteur de l’?ducation. Selon (UNESCO, 2020), environ 40% des ?l?ves abandonnent l’?cole avant la 9e ann?e fondamentale.[3] Depuis plusieurs d?cennies, le taux de r?ussite au baccalaur?at en Ha?ti a ?t? tr?s alarmant. En effet, en 2009, face ? un taux de r?ussite globale de 23,42 %, le ministre de l’?ducation nationale avait parl? de d?b?cle au Bac. Il avait m?me mentionn? que les r?sultats refl?tent la r?alit? du syst?me ?ducatif ha?tien puisque le taux de r?ussite traditionnelle se situe entre 25 et 30 %.

Se basant sur ces donn?es et sur bien d’autres, certains disent que l’?ducation est la grande victime de la crise sociopolitique qui s?vit en Ha?ti depuis plus de trois d?cennies. Nous t?cherons dans un premier temps de venir avec des preuves factuelles et des donn?es statistiques fiables pour confirmer que l’?cole en est la grande victime, ensuite, nous ?tudierons la dur?e scolaire, c’est-?-dire le nombre de jours de classe n?cessaires par ann?e pour la couverture du programme. Nous terminerons par des id?es de la sagesse chinoise sur les cons?quences de la destruction du syst?me ?ducatif d’un pays apr?s une br?ve incursion dans le fonctionnement du syst?me ?ducatif de certains pays afin de voir l’importance accord?e ? la formation de la jeunesse en particulier chez les pays de l’OCDE. [4]

L’?cole dans une crise sociopolitique r?currente en Ha?ti

Notre cadre d’analyse se circonscrit dans un contexte historique post-duvali?riste qui co?ncide avec les 35 ans de cette transition ? r?p?tition. Nous essaierons de trouver le lien qui existe entre le fonctionnement de l’?cole et la mat?rialisation de la crise sociopolitique qui existe en Ha?ti de 1986 ? 2021. Nous analyserons les ?v?nements dans un contexte de haine visc?rale tous azimuts et d’?go?sme narcissique toujours pr?sents sur un fond de fantasme de la puissance. Ces moments de crise se font accompagner de violence. La violence qui, aujourd’hui encore, d’apr?s (?douard, 2013), serait une sorte de r?miniscence des exp?riences de brutalit? et de barbarie qui ont happ? la nation ha?tienne bien avant sa formation et qui se seraient reproduites ? travers des tentatives de r?surrection d’habitus ou de mise en place de r?gime politique qui rappellent trop l’absolutisme du r?gime colonial […] Quand il n’y a pas la violence, les ann?es scolaires sont entrecoup?es de longues p?riodes de gr?ve. (Cadet, 2015) pense que :

Depuis plus de trente ans , pas une ann?e scolaire sans des troubles caus?s par les conflits entre l’?tat et les syndicats d’enseignants ou les luttes fratricides pour le pouvoir. Si rien n’est fait pour ma?triser cette situation, Ha?ti aura dans les jours ? venir une g?n?ration de jeunes analphab?tes […]

En ce qui a trait aux gr?ves r?p?t?es des enseignants, Les parents angoiss?s, reconnaissent le droit ? la gr?ve, mais d?plorent toutefois que les enseignants ne font jamais la gr?ve pour exiger que l’?tat am?liore la qualit? de l’enseignement. Les parents interpr?tent leurs actions comme l’?go?sme de toute une corporation. Entre la gr?ve g?n?rale qui s’?tend sur tout le pays, celle des enseignants et celle des ?l?ves, l’?cole se retrouve souvent au coeur d’une crise globale totale. D’aucuns pensent qu’elle est entre l’espoir et la d?ception dans le difficile apprentissage de la d?mocratie.

1.1 1986 – 1994, d?mocratie, difficile apprentissage – L’?cole entre l’espoir et la d?ception

Plusieurs r?formes ont vu le jours dans le syst?me ?ducatif ha?tien. L’une des plus r?centes est la r?forme commun?ment appel?e <>. Cette r?forme, lanc?e officiellement en 1979, a ?t? stopp?e par d?cision minist?rielle en 1982, ce moratoire a ?t? maintenu en 1986 et 1987 sous pr?texte que la conjoncture sociopolitique du pays n’?tait pas propice ? la reprise des activit?s relatives ? la r?forme ?ducative. La crise sociopolitique ne se pr?tait pas ? la continuit? des changements substantiels dans le syst?me ?ducatif ha?tien. L’?cole se retrouve entre l’espoir et la d?ception.

D?s 1985, des manifestations sont organis?es ? travers tout le pays. Les 27 et 28 novembre, des ?meutes de la faim ?clatent aux Gona?ves [5], des morts dont une fillette ont ?t? enregistr?s. D’autres villes comme Mirago?ne et Petit-Go?ve ont foul? ?galement le macadam. En janvier 1986, lors des troubles menant au renversement de Duvalier au d?but de l’ann?e 1986, les ?coles ont ?t? ferm?es. (Le Devoir : 9 janvier 1986 p.1, 8.). La gr?ve des ?coles a continu?, une bonne partie du territoire demeure paralys?e. La crise s’amplifie, des stations de radio contestataires sont ferm?es. L’insurrection ne tarda pas ? gagner Port-au-Prince, les ?tablissements scolaires de la capitale et des principales r?gions du pays ont d? fermer leurs portes : parents, ?l?ves, professeurs, directeurs craignent d’?tre victimes de manifestants en furie. Le Pr?sident a d? quitter le pays le 7 f?vrier 1986.

La p?riode qui suit le d?part des Duvalier a ?t? identifi?e par le chef de l’?tat d’alors comme celle de la <>. Les passions sont exacerb?es, des leaders politiques fusent de toutes parts, certains viennent de l’?tranger, c’est le grand retour au bercail. L’heure ?tait ? la revanche et au pillage. Le groupe des 57 organisations politiques syndicales lancent des gr?ves intempestives ponctu?es de jours de ravitaillement. [6] Le climat n’est pas propice ? l’apprentissage. Les ?coles ne peuvent pas fonctionner. Une nouvelle ?re d’instabilit? allait s’ouvrir dans le pays pour une nouvelle ?re de la fermeture des classes.

En 1987, des leaders de l’opposition avaient m?me appel? les ?l?ves ? bouder les examens du baccalaur?at afin de se mettre aux c?t?s du peuple dans la lutte pour sa lib?ration. 16 000 ?l?ves avaient boycott? les examens [7]. Sous pr?texte de l’ins?curit?, ils conditionnaient leur participation aux examens officiels du baccalaur?at au d?part du Conseil national de gouvernement (CNG) [8]. Les appels ? la gr?ve se relaient, les ?l?ves sont absents des salles de classe pendant pr?s de deux mois. Plus tard, des ?lections sont organis?es dans le sang le 29 novembre 1987. Le fonctionnement de l’?cole a ?t? perturb? la semaine suivante. En 1988, un pr?sident est ?lu pour ?tre renvers? par un coup d’?tat 4 mois plus tard. Les promesses du nouveau gouvernement de ramener les 16 000 candidats en salles d’examens se sont estomp?es. Celui qui a pris le pouvoir allait ?tre renvers? ? son tour trois mois plus tard. Les rumeurs et tentatives de coup d’?tat ne se comptaient plus.

L’?cole ne pouvait fonctionner ? plein r?gime.

Entre le 2 et le 8 avril 1989, implosion au sein de l’arm?e, Ha?ti ?chappe ? un coup d’Etat, des officiers sup?rieurs ont ?t? limog?s. L’?tat d’urgence est d?cr?t?, affrontements entre deux, puis une troisi?me unit? de l’arm?e. Le 8 avril, fin d’une mutinerie qui se solde par une quarantaine de morts d’apr?s l’Encyclop?die Universalis. Pendant une semaine d’affrontements entre des unit?s d’?lite (soeurs), ?clats d’obus et fragments de grenades se r?pandaient sur la ville. L’?cole a d? fermer ses portes ? Port-au-Prince, les acteurs du syst?me ?ducatif se sont mis ? couvert. (Refworld, 1989), ? travers un titre ?vocateur : Ha?ti : P?riode de vacances scolaires fournit les donn?es suivantes :

8 novembre 1989 : appel ? la gr?ve g?n?rale Le Devoir, 8 novembre 1989. Le 23 novembre : manifestations, arrestations, op?rations militaires dans certaines zones du pays ou dans les quartiers de la capitale ont un impact sur la r?gularit? des cours Le (Devoir 23 novembre) 1989. Le 22 novembre 1989, les enseignants en gr?ve ont fait l’objet de r?pression, cela a eu des r?percussions sur la p?riode scolaire. En novembre 1989, ? Limb?, gr?ve des enseignants du secteur public (Ha?ti Progr?s, 22-28 novembre 1989 p.4. ? Port-au-Prince, gr?ve des enseignants du secteur public, Ha?ti Progr?s, 29 nov-5 d?c. 1989 p. 5. Le 7 d?cembre 1989, un conflit majeur opposait les enseignants au gouvernement, une gr?ve de 72 heures de la CNEH a r?ussi ? 100 % ? l’occasion. (Ha?ti Progr?s, 13-19 d?cembre 1989, p.4) (UNHCR, 1989).

En d?cembre 1990, une ?lection a ?t? organis?e, avant la prestation de serment de l’?lu le 7 f?vrier 1991, une tentative de coup d’?tat a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier 1991. D?s l’annonce dudit coup d’?tat, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ? Port-au-Prince et dans les principales villes de province ?rigeant des barricades et organisant une chasse aux anciens membres de la milice des Duvalier. Les acteurs du syst?me ?ducatif, m?s par un sentiment se situant entre la peur et la prudence se sont mis ? c?t?, l’?cole a cess? momentan?ment de fonctionner.

Le 30 septembre 1990, un coup d’?tat militaire contre le pr?sident install? le 7 f?vrier 1991, a fait des dizaines de morts et des centaines de bless?s ? Port-au-Prince. La vie est paralys?e dans la capitale et dans certaines villes de province. Dans ce climat de violence et de passion politique, l’?cole a arr?t? de travailler pendant plusieurs jours.

1.2 De 1991 ? 1994, l’?cole entre l’espoir et la confusion

De 1986 ? 1991, Ha?ti aura connu trois coups d’?tat, 3 tentatives et plusieurs rumeurs de coups d’?tat. Le 30 septembre 1991, un coup d’?tat a renvers? un pr?sident qui avait pr?t? serment 7 mois plus t?t. Les nouveaux groupes arm?s ?taient face aux r?sistants de l’ancien r?gime. La ville sentait la poudre. L’affreux climat de chasse aux sorci?res pour emp?cher toute r?organisation de l’ancienne ?quipe ne se pr?tait ? l’enseignement apprentissage qui ne doit se pratiquer que dans un milieu tranquille et serein. L’?cole ?tait encore durement ?prouv?e.

Selon Alter Presse du 19 septembre 2014, <>. Beaucoup de ces derniers ont ?t? contraints de s’exiler. Le devoir du 2 janvier 1996 ainsi que Nations unies du 24 janvier 1996 ont mis l’accent sur certains actes commis par des civils arm?s pour des motivations politiques. Ces actions ne sont pas sans effet sur l’?ducation des enfants et des jeunes, la peur engendr?e par ces actes violents porte certains parents ? garder leurs enfants ? la maison quand ils ne partent pas en exil avec eux.

Le 17 septembre 1993, le Conseil de s?curit? de l’ONU adopte une d?claration qui exige des militaires ? Port-au-Prince qu’ils mettent fin ? la vague de violences qui a fait au moins douze morts en une semaine. Apr?s un embargo sur les armes et munitions le 8 0ctobre 1991, un embargo total allait suivre du 6 au 25 mai 1994[10]. Le prix de l’essence avait alors augment? de mani?re exponentielle. La p?nurie de carburant ne favorisait aucun d?placement dans un climat de frayeur occasionn? par les partisans des deux parties en conflit. Encore une fois, l’?cole se retrouve coinc?e entre les passions.

1.3 1994- 2004 L’?cole dans une d?mocratie ? l’?preuve du temps

? la suite de crises institutionnelles successives sous-jacentes ? des ruptures r?p?t?es de l’ordre d?mocratique, l’?tat a continu? ? s’affaiblir et les pratiques de mauvaise gouvernance ont continu?, 1994 allait sonner le glas de cette ?re d’instabilit? et de profond malaise avec le retour ? l’ordre constitutionnel. Trois faits majeurs sont ? signaler : le d?mant?lement de l’arm?e, l’institution d’une force de police et la pr?sence d’une force ?trang?re dans le pays. Deux gouvernements d’une m?me mouvance politique se sont succ?d?. L’ins?curit? revient, un ancien d?put? des Cayes identifie les armes de l’ins?curit? comme celles de la r?sistance qui ont favoris? le retour ? l’ordre d?mocratique.

En gros, cette p?riode marque une diminution des gr?ves intempestives qui ont affect? le fonctionnement des ?coles. Toutefois plusieurs faits, pour avoir perturb? le fonctionnement de l’?cole, m?ritent d’?tre signal?s :

En novembre 1994, environ 2 000 ?tudiants ont saccag? les locaux du MENJS pour protester contre une notation qu’ils jugeaient injuste. (New York Times 13 novembre 1994).

En mai 1995, des ?tudiants protestaires ont install? des barrages soutiers d’un bout ? l’autre de Port-au-Prince pour manifester leur opposition ? une gr?ve nationale des enseignants. (Reuters 8 mai 1995).

En Juin 1995, des ?tudiants manifestent ? travers les rues de Port-au-Prince. (Human Right Watch).

En novembre 1995, environ 300 ?tudiants s’?taient rassembl?s devant un ?difice au Cap-Ha?tien pour demander les arri?r?s de salaire des enseignants. Les ?tudiants ont lanc? des pierres aux casques bleus et aux policiers ha?tiens blessant plusieurs d’entre eux. Seattle Times 3 nov. 1995

(UNHCR, 2009) [11]souligne les faits suivants :

En mai 1997, les manifestations ?tudiantes ont donn? lieu ? deux jours d’?meutes g?n?ralis?es ? Port-au-Prince. (Reuters 16 mai 1997). En juin 1997, des ?tudiants ont lanc? des pierres aux voitures, aux pi?tons et des grenades incendiaires ? la police. (Reuters 16 mai 1997, The Economist 7 juin 1997 ; Newsday 19 juin 1997). Les enseignants ont d?clench? la gr?ve car le gouvernement n’avait pas respect? l’entente conclue avec eux le 17 f?vrier 1997 par laquelle il s’engageait ? am?liorer les conditions dans les ?coles et ? verser aux enseignants les arri?r?s de salaire. (Dow jones 15 mai 1997). En mars 1999, manifestations d’?tudiants ? Port-au-Prince ayant donn? lieu ? des affrontements entre des ?l?ves et la police au lyc?e Alexandre P?tion. Un ?l?ve manifestant a ?t? touch? par un coup de feu tir? par la police. (Signal FM 1er mars 1999). Une gr?ve des enseignants avait donn? lieu ? la fermeture de toutes les ?coles publiques de Port-au-Prince et de certaines autres ailleurs. Les ?l?ves des ?coles publiques ont ?galement forc? la fermeture d’une ?cole priv?e catholique de Delmas. Radio M?tropole 2 mars 1999). Dans un contexte g?n?ral de m?contentement populaire donnant lieu ? des protestations contre le gouvernement d’alors, d?s janvier 2003, les s?ries de gr?ves qui paralysent le secteur de l’?ducation recommencent le 16 janvier 2003 par une gr?ve de 48 h. Des enseignants font la gr?ve alors que des ?l?ves manifestent ? travers les rues pour r?clamer la pr?sence de ces derniers dans les salles de classe.

De 1994 ? 2003, la fr?quence des gr?ves et manifestations de rue a diminu?. Mais des constantes demeurent : le retour ? des violences politiques par des franges instrumentalis?es de la population, la primaut? de l’int?r?t personnel, de l’individualisme au d?triment de la collectivit? et de l’int?r?t g?n?ral. La fin de cette ?re semble annoncer l’?cole dans une atmosph?re de grande confusion, de d?sordre, bref de chaos.

1.4 2004-2011 L’?cole et le d?but du chaos

L’ann?e 2004 point ? l’horizon dans un contexte de crise politique aigu?. L’?cole ha?tienne se trouve entre l’espoir d’une solution ? la crise sociopolitique et le risque d’un vaste d?sordre devant aboutir au d?part du chef de l’?tat. D?s le d?but du mois de janvier, une gr?ve de 48 h lanc?e par l’opposition et la soci?t? civile annonce la couleur. Des activistes arm?s et des civils arm?s ont ouvert le feu sur des manifestants. Le porte-parole du gouvernement r?plique : <> (Le Devoir : 9 janvier 2004).

Pendant tout le mois de janvier, une opposition arm?e paralyse les activit?s ? Port-au-Prince et dans d’autres d?partements. L’?cole a d? fermer ses portes. D’aucuns pensaient que le d?part du pr?sident en exil le 29 f?vrier 2004, allait faire naitre un brin d’espoir de fin des violences et pourtant, la violence allait juste changer de camp. Pour la premi?re fois, apr?s les membres du FRAPH, on allait voir ? r?p?tition des civils arm?s d?ambuler ? travers les rues de Port-au-Prince ? visi?re lev?e, cette fois, sur des v?hicules ? habitacle d?couvert. Les parents craignaient pour leurs enfants. L’?cole a ?t? encore une fois s?v?rement affect?e. Port-au-prince bascule dans la d?mesure. Les rebelles n’avaient pas encore d?pos? les armes, <> juraient encore fid?lit? ? leur chef, ils voulaient la revanche. Un ancien ?tudiant de la Facult? des sciences humaines de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti ? Port-au-Prince a ?t? tu? par des tirs provenant de partisans du pouvoir. (Radio-Canada, 2004).

En 2004, Ha?ti enregistre ses premiers cas d’enl?vements massifs. En 2005 et 2006, 600 et 365 cas ont ?t? enregistr?s (CCE/PNH).[12] Entre le 1er et le 9 janvier 2006, plus de 40 enl?vements perp?tr?s par des bandes arm?es. Les banques, les magasins, les ?coles ainsi que la plupart des services publiques tel que les transports en commun sont demeur?s ferm?s. (Clavet, 2006). Refworld[13] du 14 f?vrier 2008 fait l’?tat de la situation :

Les enfants sont aussi les cibles d’enl?vements contre ran?on (?tats-Unis, 9 janvier 2007, <> ; Al 23 mai 2006. <> ; OEA 23 juin 2005) ; les malfaiteurs esp?rent extorquer de l’argent aux parents des victimes (A 23 mai 2006, <> ; The Miami Herald 7 d?c. 2005). Dans les derniers mois de l’ann?es 2007, les enfants repr?sentaient la majorit? des victimes d’enl?vements (the Canadian Press 6 d?c. 2007). En novembre 2007, 11 enfants auraient ?t? enlev?s, dans la majorit? des cas ? Port-au-Prince (AFP 30 nov. 2007). En f?vrier et mars 2007, huit enfants, pour la plupart ?g?s de moins de 4 ans ont ?t? enlev?s ; trois d’entre eux ont ?t? retrouv?s sans vie (Nations unies, 30 mars 2007). Au cours du mois de d?cembre 2006 seulement, une cinquantaine d’enfants ont ?t? victimes d’enl?vement (AlterPresse 12 f?vrier 2007) […]

Les cas d’enl?vements r?p?t?s ont port? certains parents ? garder leurs enfants ? la maison pendant un certain temps. En plus des cas d’enl?vements, on a m?me enregistr? des cas de menace de gr?ve permanente. En effet, en octobre 2011, l’association des instituteurs d’?coles municipales de Port-au-Prince (ASIEMP) annonce une gr?ve permanente dans les ?coles municipales de la capitale d?s le lendemain de l’ouverture des classes le 3 octobre, pour r?clamer 5 mois d’arri?r? de salaire. Il s’explique en ces termes : <>.

De 2004 ? 2011, l’?cole ha?tienne fonctionne en dents de scie entre gr?ves, menaces de gr?ves et l’ins?curit? dont la forme la plus courante ?tait les enl?vements et s?questrations. On est bien loin de l’?cologie ?ducationnelle qui s’entend comme l’ensemble des ?l?ments qui d?finissent les circonstances et les conditions de l’enseignement et de l’apprentissage. (L?gendre, 1993). L’?ducation se fait dans un milieu qui se d?grade de jour en jour.

Jean Miguelite Maxim?

Ecole doctorale

IUSE-CREFI

A suivre