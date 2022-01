Crises sociopolitiques en Ha?ti de 1986 ? 2021 (Suite et fin)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean Miguelite Maxim?

1.5 2011- 2021 : L’?cole dans une soci?t? qui perd ses rep?res

De 2011 ? 2021, Ha?ti donne l’impression d’un navire sans capitaine sur une mer en furie. On attend que le naufrage ? moins qu’un gros navire voisin ne vienne le secourir, mais logiquement pas pendant que la mer se d?cha?ne. Le naufrage est donc certain.

En 2011, les mouvements de gr?ve se sont poursuivis. Quand les enseignants ont pris une pause, les ?l?ves assurent la rel?ve avant de c?der la place aux politiciens, aux syndicats, etc. C’est comme si l’on se passait le mot : conjuguons nos efforts pour sacrifier l’?ducation des enfants d’Ha?ti !

En f?vrier 2012, plusieurs mouvements de protestations relatifs ? des dettes de salaire et des nominations ont ?t? enregistr?s. Certains professeurs des ?coles publiques ne viennent pas dispenser leur cours pour n’avoir pas re?u leur salaire et les ?l?ves n’ayant pas de professeurs ont fait des manifestations de rue. Ha?ti Press Network 8 f?vrier 2012.

Laroche (2012) du quotidien Le Nouvelliste a rapport? ceci : choqu?e par le nombre d’enfants qui n’ont pas acc?s ? l’?ducation, la s?natrice Beauzile a d?clar? :

<>.

En revanche, Mme Micha?lle Jean a reconnu <>. En tout cas, cela n’emp?che pas qu’Ha?ti soit class?e parmi les huit pays qui rassemblent la moiti? des enfants non scolaris?s du monde. (Network, 2013)

Par ailleurs, le 1er octobre 2012, alors que l’UNNOH [1]parle d’une rentr?e des classes provisoire, il menace de faire la gr?ve le 25 octobre en exigeant la nomination des ?tudiants finissants de l’Ecole normale sup?rieure dans les lyc?es, l’augmentation de salaire des enseignants ? 50 000 gourdes, l’allocation de 34 % du budget national de l’?ducation, etc. L’ancien ministre de l’?ducation, M. Rosny Desroches pr?vient que la r?duction des jours de classe affaiblit le syst?me scolaire.

Le 24 octobre 2012, l’UNNOH lance deux journ?es de gr?ve pour r?clamer des arri?r?s de salaires dus aux enseignants des ?tablissements publics et priv?s. Le 6 novembre 2012, une taxe de 2 % sur les travailleurs a valu une journ?e de gr?ve et une mobilisation les 13 et 14 novembre afin d’obtenir le rejet de la taxe.

Le 16 janvier 2013, gr?ve et manifestations ? travers les rues de Port-au-Prince. Le 28 janvier, l’UNNOH a organis? une marche pour r?clamer de meilleures conditions de travail pour les professeurs. Cette journ?e a ?t? pr?c?d?e d’une journ?e de gr?ve pour forcer l’?tat ha?tien ? prendre ses responsabilit?s. Il faudra souligner que l’?tat se r?v?le n?gligeant et mauvais d?biteur. Deux faits saillants illustrent cette r?alit? en 2015 : d’abord, les salaires des enseignants du PSUGO[2] n’ont pas ?t? vers?s, les engagements pris par le ministre pour payer les arri?r?s de salaire, n’ont pas ?t? respect?s. Ensuite, l’UNNOH a d? menacer de reprendre les mobilisations pour forcer l’?tat ? continuer le processus de paiement des 6 000 enseignants en situation irr?guli?re. GIEL[3] a menac? de se mettre de la partie par des mouvements qui seront mat?rialis?s sous plusieurs formes.

En 2017, les gr?ves des professeurs et les manifestations d’?l?ves ? travers les rues de diverses r?gions ont sensibilis? les responsables. Le 12 mai 2017, une r?union entre de hauts responsables, dont le titulaire du MENJS, le ministre de l’?conomie et des Finances, la commission de l’?ducation de la Chambre des d?put?s, a permis de faire un certain nombre de constats. En effet, le probl?me de l’?cole ne r?sume pas aux gr?ves, manifestations, enl?vements et s?questration d’?l?ves, le syst?me fait face ? de graves probl?mes de gestion : 2700 professeurs nomm?s ne sont jamais r?mun?r?s, 3 000 travaillent sans aucun statut. Sur les 24 000 professeurs du syst?me, 10 000 sont des absent?istes qui per?oivent r?guli?rement leur salaire par virement bancaire sans aucun contr?le de leur pr?sence en salles de classe. L’ann?e pr?c?dente, un contr?le rigoureux a permis de r?cup?rer 10 millions de gourdes. (Le Nouvelliste du 12 mai 2017).

En juillet 2018, Ha?ti a v?cu un ph?nom?ne connu sous le nom de <>, une forme de gr?ve g?n?rale avec des barrages sur toutes les art?res allant jusqu’? ?rection de murs sur la voie publique dans certaines r?gions Toute la population est rest?e cloitr?e ? la maison pendant des jours. Cela allait se reproduire en f?vrier et juin 2019, puis de septembre ? novembre avec de br?ves p?riodes d’?claircie. Les tensions sociales augmentent, rien ne fonctionne, l’ins?curit? et la violence augmentent. Avec la pr?sence de gangs arm?s[4], on a l’impression que tout ?chappe au contr?le de l’?tat. Les risques d’enl?vement et de s?questrations ajout?es ? la p?nurie de carburant paralysent la vie entra?nant la fermeture forc?e de l’?cole pendant plusieurs mois.

Les risques de tensions sociales sont toujours pr?sents ; une augmentation de l’ins?curit?? due entre autres a? la pr?sence de gangs arme?s continuent d’affecter les activite?s commerciales. Enfin, la possibilite? de nouvelles fermetures des ?coles dues aux enl?vements et s?questrations, a? des mouvements populaires ; ainsi que de nouvelles p?nuries de carburant existe encore

Face ? des cas spectaculaires de kidnapping ? Port-au-prince, la phobie de ce ph?nom?ne s’empare des parents. Et pour cause, le 12 f?vrier 2020, apr?s deux nouveaux cas d’enl?vements d’enfants, des parents se sont bouscul?s dans les rues de Port-au-Prince pour r?cup?rer leurs enfants ? l’?cole. Le 25 janvier 2021, suite ? l’enl?vement d’un ?l?ve ? Carrefour, arrach? ? sa m?re alors qu’il se rendait ? l’?cole, Port au Prince a connu une journ?e de panique : manifestation, paralysie de la circulation, fermeture d’?coles, etc. Au cours des manifestations spontan?es des ?l?ves, ils rendaient le pr?sident et le Premier ministre responsables des cas de kidnappings en scandant : <> : <>. Les kidnappeurs agissent en toute qui?tude au vu et au su de tout le monde. Rien ne les inqui?te. Ils se croient les nouvelles autorit?s du pays.

En 2021, la gr?ve des syndicats des transports, les nombreux cas de kidnappings en particulier d’?l?ves[5], les ex?cutions sommaires en plein jour, l’assassinat r?p?t? des hommes de la force publique, charg?s de la s?curit? du pays, les massacres, la forte extension des gangs arm?s sur tout le territoire, les violentes manifestations de rue par des gens arm?s violents, le climat de grande ins?curit? depuis la mort du pr?sident de la R?publique, les p?nuries successives de carburant, la mont?e exponentielle du prix des produits de premi?re n?cessit?, la paup?risation de la masse, tout cela constitue un cocktail d’?v?nements contre l’ouverture de l’?cole et la pr?sence des enfants en salles de classe. Les enfants passent de moins en moins de temps ? l’?cole.

La dur?e scolaire en Ha?ti et la couverture du programme

En Ha?ti, l’ann?e acad?mique qui s’?tend g?n?ralement sur neuf mois, se r?duit parfois ? huit ou moins par la force des choses. Depuis 1985, le nombre de jours de classe est consid?rablement r?duit en raison de troubles sociopolitiques. Si certaines ?coles ont pu fonctionner pendant la dur?e pr?vue, d’autres n’arrivent qu’? 160 jours et parfois moins. Avec si peu de jours de classe, il devient difficile de couvrir tout le programme de l’ann?e scolaire.

La moyenne mondiale de 200 jours de classes sur l’ann?e se r?duit parfois en Ha?ti jusqu’? 157[6]. <> L’Hebdomadaire TINTIN 1964 cit? par le Nouvelliste du 27 mai 2008.

L’ann?e acad?mique 2000-2001 comptait 190 jours et l’ann?e 2001-2002 192 jours, celle de 2011 et 2012 ?taient respectivement de 170 et 190 jours. Ha?ti Press Network, 10 septembre 2012. Ces r?ductions cumul?es auront un effet n?gatif sur la qualit? de l’?ducation. Est?lot (2008) pense que le nombre de jours de classe varie v?ritablement entre 140 et 150 jours par ann?e. Le Nouvelliste du 27 mai 2008.

En 2019, le nombre de jours de classe en Ha?ti ?tait de 189, alors que selon les donn?es de l’OCDE, certains pays comme la Chine, le japon, la Cor?e, vont au-del? des 200 jours de classe sur l’ann?e pour atteindre 240 voire davantage, et l’Indon?sie d?passe 250 jours. Pour l’ann?e 2020, les 4 millions d’?l?ves ont perdu environ une centaine de jours de classe. Des arr?ts non programm?s ont ?t? observ?s ? trois moments. D’apr?s les calculs effectu?s par le fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) :

<>.

Selon un communiqu? de l’UNICEF paru en mars 2021, Pour l’ann?e scolaire 2019-2020, <>. Pour l’ann?e 2021, des 172 jours de classe programm?s par le MENJS, combien seront couverts ? le climat d’ins?curit? dans lequel ?volue le pays ne permet pas d’?tre optimiste pour ce qui a trait ? la pr?sence en classe et la performance des ?l?ves. L’?cole est donc la grande victime des crises sociopolitiques en Ha?ti.

Or, selon les r?sultats du cycle PISA[7] 2000, les ?l?ves tendent ? afficher de meilleures performances lorsqu’ils ?voluent dans un environnement […] o? r?gne un climat de discipline (OCDE, 2004). L’?ducation ne peut donc se partager que dans un environnement o? r?gnent la tranquillit? et la discipline. L’OCDE[8] reconna?t l’impact consid?rable que le milieu socio?conomique peut avoir sur la performance des ?l?ves et, par cons?quent, sur l’?galit? des chances dans l’?ducation.

Il a fallu le d?part des Duvalier pour voir l’homme ha?tien dans sa nudit? dans une bamboche d?mocratique qui n’en finit pas, pour paraphraser Pierre Raymonde Dumas. Ha?ti devient invivable, Ha?ti devient 27 750 km2 de zones rouges. La jeunesse ha?tienne a pass? trop de jours hors des salles de classe, et m?me lorsqu’elle est en classe, l’?cole fonctionne mal.[9] Est-ce qu’on a compris l’importance de l’?cole dans notre soci?t? ?

L’importance de l’?ducation dans une soci?t? au-del? des conjonctures politiques

L’importance de l’?ducation date des temps imm?moriaux, alors que son origine remonte aussi loin que la vie sociale elle-m?me. Ainsi, la premi?re fonction de l’?ducation est de socialiser.[10] D?s l’Antiquit?, Platon connaissait l’importance du savoir et de l’apprentissage. Il affirmait qu’un homme qui n?glige l’?ducation traverse la vie d’un pas chancelant. L’?ducation, c’est ce qui fait l’homme ce qu’il est (R?boul, 2001). Celle-ci commence d?s sa naissance et jusqu’? la mort. L’?ducation s’adresse ? tous les ?ges de la vie de l’homme, mais toujours dans le respect du principe de l’alt?rit?. C’est pourquoi l’?cole ne se r?duit pas aux seuls besoins d’acquisition de savoir cognitif. En effet, ? quoi servirait la connaissance si elle ne pouvait aider ? changer les comportements pour mieux vivre avec les autres ?

Locke (1693) disait d?j? : <>. Pour Kant, << l'homme n'est ce qu'il est que par l'?ducation. On ne nait pas homme, c'est l'?ducation qui nous le rend. L'?ducation qui nous humanise est un apprentissage au quotidien. Elle aide l'homme ? sortir de son animalit? pour passer au stade d'humain et elle lui permet de vivre pleinement sa vie dans la libert? et la dignit?. Il n'y a pas d'?ducation sans le respect des valeurs. Sans l'application des valeurs qui changent l'individu, notre substance et notre nature d'homme s'?rodent. Sans l'application de ces valeurs, nous ne serons hommes que par l'apparence et le nom. L'?cole doit permettre de retenir que tout savoir qui ne se transforme pas en savoir-?tre n'est que pr?somption de savoir. L'?cole doit ?tre l'instrument par lequel on fa?onne le profil du citoyen de demain. Jules Ferry au 19 e si?cle, introduit l'aspect moral dans le profil du citoyen de demain en disant que <>.

Dans un cadre macro, l’?ducation est toujours orient?e en fonction du type d’homme qu’on veut promouvoir. Elle fait r?fl?chir sur la finalit? de l’?cole, sur les raisons qui la motivent et l’orientent dans un sens ou dans un autre. Il revient ? l’?tat de d?finir le profil du citoyen qu’il veut avoir dans 20 ans, dans 25 ans. ? bien regarder, les divers ?v?nements qui se sont succ?d? ici, on peut se demander, quel type d’homme Ha?ti veut promouvoir. L’?ducation dont le but premier d’apr?s Rousseau est de construire l’homme, l’?ducation qui selon Danton (1793) est apr?s le pain le premier besoin d’un peuple, a failli ? sa mission en Ha?ti quand on analyse la d?cr?pitude de notre soci?t?. Partout sur la machine ronde, l’?cole ne fonctionne pas bien par hasard, il faut une volont? de faire et une volont? de fer pour y parvenir.

La construction de l’homme est un travail assidu, continu, soutenu et r?gulier. Et ?a commence t?t pour ne finir qu’avec la mort. La non-planification de la construction de l’homme aboutit ? la n?gation de l’homme. Ici, aujourd’hui, ce n’est pas par un concours de circonstances qu’on retrouve des ?tres ? morphologie humaine priv?s de toutes les valeurs qui forment notre humanit? profonde. [11] On l’a planifi? jour apr?s jour entre autres par un manque d’encadrement de l’?cole, par un manque d’importance accord?e ? nos enfants.

Quand les enfants sont d?laiss?s, quand l’?cole a du mal ? fonctionner, l’?ducation est galvaud?e, l’avenir est hypoth?qu? ; d?ch?ance et d?cadence suivront. Plus ?a continue, plus on s’enfonce dans l’abime. En Ha?ti, aujourd’hui, on s’?loigne de la logique de Durkheim qui pense que :

<>.

Dans tout pays, l’?ducation fait partie de la respublica, c’est ? dire de la chose publique. (D?lima, 2014) pense que l’?ducation c’est une production politique et elle r?pond ? une demande du monde politique qui en a la responsabilit?. La philosophie de l’?ducation est fond?e sur une conception de l’homme vivant dans une soci?t? politique.

Meirieu (2005) rejoint Durkheim en s’imaginant que :

“L’homme se caracte?rise par le fait qu’il peut et doit apprendre. Il vient au monde infiniment de?muni. Il est plus fragile que le cheval, moins rapide que la gazelle. Il ne vole pas. Il a simplement une multiplicite? de possibilite?s synaptiques. Ces possibilite?s, il doit les de?velopper et il ne peut le faire qu’a? travers l’e?ducation. L’homme est le seul e?tre qui ait besoin d’e?tre e?duque? et nous n’avons pas connaissance d’un enfant qui ait pu devenir homme sans cela”.

2.1 L’?cole et responsabilit? de l’?tat

Du point de vue de Durkheim, l’?ducation est tout ce qui rend l’homme homme. Donc, au-del? de toute conjoncture politique, un ?tat responsable doit trouver la bonne formule pour que l’?cole puisse fonctionner au-del? des conflits et des turpitudes politiques, car quand l’?tat abrite des hommes qui ne sont pas hommes, les cons?quences sont trop graves pour les g?n?rations futures.

Reboul (2016) met l’accent sur des t?ches de la soci?t?, une soci?t? qui s’assimile tant?t ? la famille, tant?t ? l’?tat. L’essentiel c’est que le b?b? qui nait doit avoir un encadrement dans sa famille et plus tard ? l’?cole.[12] C’est ? ces deux conditions qu’il peut devenir un humain. Aucune vertu n’est naturelle souligne Comte-Sponville (1991, p.23). Tout ce qui rend l’homme humain : le langage, la pens?e, […], la parole, la morale, l’homme l’a parce qu’il l’a appris. Prot?ger, soigner, ?duquer un enfant pendant des ann?es constituent les grandes t?ches de la soci?t?. Sans soci?t?, il n’y aurait pas d’enfance, donc pas d’homme. L’?tat doit s’assurer que l’enfant ?volue dans une famille ? l’abri des besoins primaires et plus tard dans une ?cole bien plac?e et bien pourvue.

Victor Hugo, en 1876 avait dit : l’?ducation, c’est la famille qui la donne, l’instruction, c’est l’?tat qui la doit. L’?cole, en relayant la famille, associe les deux missions : instruire et ?duquer. L’?ducation vise l’am?lioration de la personnalit? et la formation du caract?re. L’instruction ne cherche qu’? transmettre des savoirs. L’instruction fait des savants, mais l’?ducation fait des sages. L’?ducation au sens large inclut l’instruction. L’id?e de Victor Hugo, en illustrant la pens?e de Reboul, a mis l’accent sur la responsabilit? de l’?tat pendant toute la p?riode qui constitue notre espace temporel d’analyse (1986-2021). Valbrun (2016) estime que l’?ducation et la soci?t? sont deux ?l?ments indissociables, ins?parables comme les deux facettes d’une pi?ce de monnaie. Le syst?me ?ducatif d’un ?tat refl?te sa mentalit?, sa vision. En fait, on peut faire la radiographie d’un pays sur le plan ?conomique, politique et social ? partir de son syst?me ?ducatif. C’est pourquoi il devrait faire partie des priorit?s de l’?tat.

Apr?s l’ind?pendance d’Ha?ti, la grande masse ?tait tout ? fait analphab?te. Mais les ha?tiens fraichement sortis de l’esclavage s’?taient d?j? rendus compte de l’importance de l’?ducation dans un pays. Et pour cause, l’article 19 de la Constitution de 1805 stipule : <>.[13] M?me l? encore, il faudra noter l’effet des turpitudes politiques sur l’?cole ? la gen?se de notre existence en tant qu’?tat. Six ?coles n’ont pas ?t? construites parce que Dessalines ?tait tu? le 17 octobre 1806. Cela a p?nalis? la jeunesse du nouvel ?tat puisque l’id?e n’as pas ?t? reprise ? la prochaine Constitution.

On retiendra que l’article 19 de la Constitution de 1805 t?moignait d?j? que Dessalines avait compris ce qu’?mile Durkheim dira plus d’un si?cle plus tard :

<>.

Les premiers dirigeants ha?tiens voulaient garantir ce qu’on appellera plus tard le droit ? l’?ducation. Ils ?taient en avance sur le temps. Ils voulaient l’?cole, cette entit? qui avait ?t? interdite aux esclaves et qui allait donner ? l’homme ha?tien la lumi?re et la connaissance n?cessaire pour jouir de la libert? et construire le nouvel ?tat.[14]

? preuve, plus tard, dans une circulaire dat?e du 20 novembre 1819, on pouvait lire ceci :

<>.

Le bon fonctionnement de l’?cole reste l’une des plus grandes responsabilit?s de l’?tat partout dans le monde. Ha?ti l’avait compris au lendemain de son ind?pendance. Il faut donc aujourd’hui, trouver la bonne formule pour que les enfants passent plus de temps en salle de classe avec des professeurs qualifi?s, bien trait?s par un ?tat qui n’est pas mauvais d?biteur.[15] Il faut donc r?p?ter avec Thomas Paine (1791) qu’une nation sous un bon gouvernement ne devrait permettre ? personne de rester sans ?ducation [..] Car, l’?cole se r?v?le un facteur de d?veloppement et peut contribuer ? r?duire la pauvret?.

Des faits illustratifs pour d?gager l’importance de l’?cole

L’?ducation est souvent mise en corr?lation avec le facteur du d?veloppement et celui de la r?duction de la pauvret?. En effet, des chiffres de la Banque mondiale montrent que la mortalit? infantile qui ?tait de 101 pour 1 000 en 1990 est pass? ? 73 pour 1 000 en 2008, soit une baisse d’environ 25 % gr?ce ? l’?ducation, Geeta Rao Gupta, Directrice g?n?rale adjointe de l’UNICEF, a d?clar? que <>.

L’UNESCO affirme que 420 millions de personnes pourraient sortir de la pauvret? si elles finissaient leurs ?tudes secondaires, ce qui r?duirait de moiti? le nombre de pauvres dans le monde. Elle d?montre aussi que pr?s de 60 millions de personnes pourraient sortir de la pauvret? si tous les adultes allaient seulement deux ans de plus ? l’?cole. Un enfant dont la m?re sait lire augmente de 50 % ses chances de vivre au-del? de 5 ans. Donc, l’?ducation de la m?re peut contribuer ? diminuer la mortalit? infantile qui est l’une des caract?ristiques des pays sous-d?velopp?s.

Si l’Unesco ?tablit le lien entre l’?ducation et la pauvret?, certains scientifiques cherchent la relation entre l’?ducation et le d?veloppement. Jean Fourasti?, ?conomiste fran?ais du 20 e si?cle, a ?crit <>. L’Organisation de Coop?ration et de d?veloppement ?conomique (OCDE) valide en affirmant que <>. Pour eux, le d?veloppement se fait toujours accompagner de l’?ducation pour mieux s’int?grer et se perp?tuer ? travers les g?n?rations.

D?terminant l’impact de l’?ducation sur le d?veloppement, la litt?rature scientifique fourmille d’exemples. White (1996) rappelle que seulement 3 % de la population ?tait illettr?e en 1948 aux ?tats-Unis, ce qui n’?tait atteint par aucun autre pays de taille comparable […] Le nombre d’?tudiants dans des universit?s am?ricaines ?galait tous ceux de l’ensemble des autres pays du monde occidental. Alors que Collier (1999) p.5 estime que chaque ann?e d’?ducation r?duit le risque de conflit d’environ 20 %. L’?ducation comme puissant agent de changement, am?liore la sant? et la qualit? de vie, contribue ? la stabilisation sociale et ce faisant, se r?v?le un facteur de croissance ?conomique ? long terme, donc un facteur de d?veloppement

D ‘autres continuent la r?flexion en posant le probl?me autrement. C’est le cas de Thomas Paine (1791) qui affirme que l’ignorance sera bannie des g?n?rations ? venir, et le nombre de pauvres se r?duira, car leurs capacit?s, gr?ce ? l’?ducation, seront ?lev?es. Une nation sous un bon gouvernement ne devrait permettre ? personne de rester sans ?ducation [..] L’?ducation est donc ici en constante corr?lation avec un facteur du d?veloppement, la r?duction de la pauvret?.

Easterlin (1981) pense que l’humanit? a finalement adopt? une nouvelle religion de la connaissance, dont les temples sont les ?coles et les universit?s du monde, et les enseignants ses pr?tres, et dont la foi est la croyance dans la science et le pouvoir de l’enqu?te rationnelle.

Aucun ?tat ne peut se passer de l’?ducation, car, au-del? du d?veloppement et de la r?duction de la pauvret?, l’?cole peut ?tre un facteur d’int?gration et d’acceptation entre les cultures. C’est pourquoi aujourd’hui, on ne peut pr?voir une ?ducation ? la citoyennet? sans une ouverture sur le monde. Il faut, au-del? des fronti?res, former pour le monde au nom de la globalisation, de la quatri?me r?volution industrielle ? l’?re des TIC[16] et de la Big Data[17]. Pour Morin (2000), il importe que << civiliser et solidariser la Terre, transformer l'esp?ce humaine en v?ritable humanit?, deviennent l'objectif fondamental de toute ?ducation aspirant non seulement ? un progr?s mais ? la survie de l'humanit?.

Conclusion

Un pays dans lequel l’?cole ne peut pas fonctionner est un pays qui pr?pare un avenir sombre. Depuis 1985, l’?cole fonctionne mal en Haiti, c’est l’une des raisons pour lesquelles le pr?sent est aussi sombre. Si les choses empirent, c’est pour pr?parer un avenir pire que ce pr?sent qui fait souffrir.

Nos turpitudes politiques bis?culaires neutralisent de plus en plus notre syst?me d’?ducation. Tr?s rarement, nous arrivons ? couvrir les 200 jours de classe par ann?e. Nous jouons avec la vie de nos enfants et de nos jeunes, nous hypoth?quons l’avenir d’un pays et vivons les cons?quences au quotidien. D’hypoth?que en hypoth?que, de 1804 ? nos jours, nous sommes au fond de l’abime et rien ne laisse augurer une am?lioration de la situation pour nous en sortir.

C’est par l’?ducation que l’on forme les citoyens dans l’int?r?t commun, autour d’un projet de soci?t?? empreint de solidarit?. L’homme ne devient homme que par l’?ducation. Sinon, cet ?tre apparemment humain manque les ?l?ments fondamentaux qui caract?risent l’homme. La mis?re de l’?ducation d?coule non seulement d’une ?ducation de la mis?re, mais aussi et surtout de l’insouciance de l’?tat. Il est essentiel de donner a? l’?ducation la place qu’elle m?rite. En Ha?ti, l’?ducation a toujours ?t? neutralis?e par l’action de crapules et de hors-la-loi qui jouissent d’une certaine impunit? depuis 1804. Or, avec Jean Paulhan, on comprend qu’une nation p?riclite quand l’esprit de justice et de v?rit? se retire d’elle. Il faudrait rectifier en ajoutant quand l’esprit de justice a du mal ? s’installer.

En effet, apr?s l’ind?pendance du pays, l’?ducation n’a ?t? identifi?e comme priorit? que sur du papier. Quand il faut passer ? la pratique, les d?cisions sont rest?es lettre morte. Nos pratiques ne suivent pas nos th?ories, la bourse n’est pas sur la m?me longueur d’onde que nos textes. La formation de la jeunesse estudiantine ne constitue pas une priorit? pour l’?tat d’apr?s (Toussaint ‘2016) cit? par (Charles, 2019) ESS, UNESCO. L’acc?s ? une ?ducation de qualit? ne peut se faire sans des politiques publiques coh?rentes et des cadres juridiques/normatifs nationaux qui soient solides, et qui ?tablissent les fondements d’une offre durable d’?ducation de qualit??, tout en cr?ant les conditions propices a? cette offre. En d’autres termes, pour sauver le pays, le choix est l’?ducation et l’?ducation, pas seulement sur du papier, mais dans la r?alit?. Pour y arriver il faut une ?cole dans un pays o? la justice r?gne dans l’ordre, o? l’ordre s’?tablit par la justice.

Tout pays civilis? fait du bon fonctionnement de l’?cole une priorit?. Et pour cause, quand un pays de l’OCDE n’est pas class? dans le peloton de t?te, cela devient une pr?occupation nationale. Le gouvernement et les acteurs du syst?me sont alert?s et s’att?lent toute affaire cessante ? d?terminer o? le b?t blesse pour redresser la barque ? la prochaine ?valuation. C’est dans ces pays ?galement que le nombre de jours de classe se situe entre 200 et 300 quand en Ha?ti, il stagne entre 140 et 150. Ce n’est pas par hasard que ces pays se retrouvent en t?te dans des domaines comme indice de d?veloppement humain, pays avec le plus fort taux d’?l?ves admis ? l’universit?, le plus bas niveau de d?crochage scolaire, etc. Ga?tane Chapelle (2006) synth?tise en rappelant qu’au milieu des ann?es 1990, les taux d’inscription dans l’enseignement secondaire ?taient de 25% en Afrique subsaharienne, de 60% en Am?rique latine et 100% dans les pays de l’OCDE.

Le Japon, comme pays de l’OCDE, offre une illustration tr?s inspirante de cette r?alit?. En effet, le syst?me ?ducatif du Japon est l’un des meilleurs au monde. Il se classe r?guli?rement parmi les plus performants selon le PISA de l’OCDE, la plus grande enqu?te internationale sur les comp?tences des ?l?ves de 15 ans en termes de qualit? des acquis, d’?galit? d’acc?s ? l’?ducation et d’optimisation des ressources. L’engagement r?solu du Japon en faveur de l’?ducation a nourri une croissance ?conomique rapide dans l’apr?s-guerre et gr?ce ? son capital humain de grande qualit?, le pays est l’un des principaux acteurs de la production de biens de haute technologie ? forte valeur ajout?e.

Apr?s sa d?faite lors de la Seconde Guerre mondiale, le japon ?tait un pays meurtri avec 3 millions de pertes en vies humaines, soit environ 4 % de la population. (Nouschi, 1996). Il a d?cid? de renforcer son syst?me ?ducatif ? tous les niveaux. Dans les ann?es 1980, Selon Aktouf (2012) :

<> […]

<>.

Les id?es suivantes, tir?es de la sagesse orientale, portent ? r?fl?chir :

<>.

Jean Miguelite Maxim?

Doctorant en Sciences de l’?ducation

IUSE-CREFI

