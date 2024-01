Cristiano Ronaldo nominé pour la FIFA FIFPRO World 11 2023

​

​

Cristiano Ronaldo nominé aux côtés de 23 autres footballeurs pour la FIFA FIFPRO World 11 2023.

La FIFA et la FIFPRO ont communiqué le mercredi 3 janvier 2024 la liste des 23 joueurs de laquelle sortira le meilleur onze. Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui évolue à Al-Nassr est bel et bien présent dans cette liste votée par plus de 28 000 joueurs professionnels. Le 11 sera rendu public lors de la cérémonie du trophée The Best qui se déroulera le 15 janvier prochain à Londres.

“Les nominés du FIFA FIFPRO World 11 masculin sont les 23 footballeurs qui ont reçu le plus de votes de leurs pairs sur la base de leurs performances au cours de la période allant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Les joueurs doivent avoir participé à au moins 23 matchs officiels au cours de cette période”, a écrit la FIFPRO sur son site.

En effet, plus de 28 000 footballeuses et footballeurs professionnels ont voté pour leur onze idéal de l’année dans la catégorie masculine et féminine. Le World 11 est la seule récompense mondiale décernée exclusivement par des footballeurs.

Par ailleurs, l’attaquant portugais est présent sur cette liste et espère faire partie de ce onze. L’ancien joueur du Real Madrid a inscrit 26 buts et délivré 2 passes décisives et a remporté la Coupe arabe des clubs champions, lors de la période allant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023.

La liste des nominés

Gardiens: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique), Ederson (Manchester City, Brésil), Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentine)

Défenseurs: Ruben Dias (Manchester City, Portugal), Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas), Éder Militão (Real Madrid, Brésil), Antonio Rüdiger (Real Madrid, Allemagne), John Stones (Manchester City, Angleterre), Kyle Walker (Manchester City, Angleterre)

Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Angleterre), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Allemagne), Luka Modric (Real Madrid, Croatie), Rodri (Manchester City, Espagne), Bernardo Silva (Manchester City, Portugal), Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, France), Erling Haaland (Manchester City, Norvège), Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Munich, Angleterre), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentine), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal), Vinícius Jr (Real Madrid, Brésil)

