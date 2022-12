Croatie-Maroc, une ”petite finale” pour qui saura se remotiver

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour leur entr?e dans la comp?tition, les deux ?quipes avaient “beaucoup calcul?, il y a eu beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la comp?tition. Demain (samedi), je pense que ce sera plus d?brid?, il y aura plus d’espaces”, a rench?ri le Marocain.

“Ce sera un adversaire beaucoup plus difficile qu’au premier tour”, a expliqu? le Croate. “Ils n’ont peur de personne. Le Maroc est la plus grosse surprise de cette Coupe du monde.”

Les Croates, eux, assurent que la motivation sera bel et bien l?. Pour ce petit pays de moins de quatre millions d’habitants, ramener une troisi?me m?daille en sept ?ditions, apr?s le bronze de 1998 et l’argent de 2018, est en soi un immense succ?s.

Hors des pays concern?s, il n’est pas certain que beaucoup de supporters puissent citer les troisi?mes des derni?res Coupes du monde, la Belgique (2018), les Pays-Bas (2014) ou l’Allemagne (2010 et 2006).

Apr?s quelques r?ponses convenues, le s?lectionneur marocain Walid Regragui a laiss? vendredi revenir au galop son naturel qui a ravi les m?dias durant un mois: “Pour moi, on est ? la place du con quand on est troisi?me ou quatri?me”, dit-il. “On ne retient que les vainqueurs.”

Qui de la Croatie ou du Maroc trouvera les ressources physiques et mentales pour se remotiver et aller chercher la troisi?me place ? Les battus du dernier carr? s’affrontent samedi (16h00) dans la “petite finale” du Mondial-2022.

