Croix-des-Bouquets : six otages dont un ressortissant fran?ais lib?r?s par la PNH

La police a lib?r? six otages dont un ressortissant fran?ais, lors d’une op?ration ? Gu?don, Croix-des-Bouquets, dans le fief de <> , membre influent du gang 400 Mawozo, abattu la veille dans des ?changes de tirs avec les forces de l’ordre. <>, a d?taill? l’inspecteur Gary Desrosiers, interrog? par Le Nouvelliste, en fin d’apr?s-midi. <>, a poursuivi le porte-parole de la Police nationale d’Ha?ti (PNH). Cette op?ration est l’une des rares men?es par la PNH dans le fief du 400 Mawozo pour lib?rer des otages. Ce gang, r?put? redoutable, a ? son actif beaucoup de cas de kidnapping dont ceux de 16 ressortissants am?ricains et un Canadien, apr?s celui de plus d’une dizaine de religieux dont deux ressortissants fran?ais. Avant cette op?ration pour lib?rer ces six otages, les parents des victimes ?taient dans l’obligation de n?gocier.

La PNH a affich? un regain d’activit?s ? Croix-des-Bouquets apr?s l’assassinat de l’inspecteur R?ginald Laleau. Issu de la 14e promotion de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), affect? au commissariat de Croix-des-Bouquets, il a ?t? assassin? par des bandits dans l’enceinte de l’?glise Assembl?e de Dieu ? Meyer, peu apr?s un culte, aux environs de midi, le dimanche 24 juillet 2022. Le chef de 400 Mawozo, Lanm? San jou, dans la vid?o avait revendiqu? l’assassinat et annonc? qu’il tuerait les policiers du back-up <>, nom donn? ? l’un des v?hicules blind?s de la PNH qui patrouillait dans les zones tenues par son gang.

D’autres op?rations de la PNH

La PNH, sur sa page Facebook, a indiqu? que le nomm? Frantzo Guillaume, ?g? de 19 ans, a ?t? interpell? par la Brigade de Lutte contre le Vol de V?hicules (BLVV/DCPJ), ce jeudi 4 ao?t 2022, lors d’un contr?le de routine effectu? ? Delmas 31. <>, peut-on lire dans ce poste. Le policier Luxon BATEAU a ?t? affect? ? l’Unit? D?partementale de Maintien de l’Ordre (UDMO-Ouest 1). Il a ?t? abattu ? Delmas 32, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2020.

Lors d’une premi?re audition, le nomm? Frantzo Guillaume a d?clar? qu’il est un acteur de cin?ma. Concernant l’uniforme retrouv? ? l’int?rieur de son sac ? dos, il a fait savoir qu’il allait l’utiliser dans le cadre d’un tournage.

Dans le plateau central, mercredi 3 ao?t 2022, quatre (4) individus, dont un (1) membre actif de l’organisation criminelle d?nomm?e 400 Mawozo ont ?t? appr?hend?s. Il s’agit, selon la PNH, de Fenelon Jocelin, ?g? de 35 ans, originaire de la Croix-des-Bouquets, membre actif de l’organisation criminelle d?nomm?e 400 Mawozo;

La PNH a annonc? que le nomm? James SAINTILUS, alias “Pharaon”,42 ans, natif de Port-au-Prince, a ?t? interpell? ? Titanyen par la Police de Cabaret, le mardi 2 ao?t 2022, aux environs de 3 heures de l’apr?s-midi.

Cet individu ?tait activement recherch? par le Service D?partemental de la Police Judiciaire (SDPJ-Ouest-2) et par la DCPJ, pour son implication pr?sum?e dans le d?tournement de plusieurs camions de marchandises ? Canaan sur la Route Nationale # 1.