CSPJ: après une nouvelle certification, 28 magistrats retenus, 7 autres non certifiés

Le CSPJ publie une nouvelle liste de 7 magistrats non certifiés et 28 autres certifiés dans le système judiciaire parmi eux l’ex doyen Bernard Saint-vil.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) vient de sortir une nouvelle certification de magistrats. 28 sont jugés aptes à rester dans le système alors que 7 autres venant tant de tribunaux de paix que de première instance sont jugés indignes de continuer à accuper leur fonction de juge.

Selon un procès verbal du CSPJ, réuni à l’extraordinaire à la Cour de Cassation, du mardi 20 au jeudi 22 juin 2023, le conseil s’est penché sur quatre-vingt-deux (82) dossiers de certification soumis par la Commission Technique de Certification (CTC) dont quarante-deux concernent les Élèves-Magistrats fraichement diplômés de l’Ecole de la Magistrature (EMA) et aussi un dossier d’une Greffière passant cette étape obligée pour une promotion de Juge.

Parmi les 28 juges certifiés on retrouve Bernard SAINT-VIL, Ex-Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince; Mathieu CHANLATTE, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Les juges non certifiés:

Dudié PROPHÈTE, Suppléant Juge auTribunal de Paix de Quartier-Morin / non certifié pour absence d’intégrité morale caractérisée par le ranconnement des justiciables; Luc Kerlin CHARLES, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Saut d’Eau / non certifié pour faux diplômes de fin d’étude secondaire (Bacc I et II);

Lyonel Ralph DIMANCHE, Ex-Doyen duTribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets / non certifié pour implication dans des cas avérés de spoliation; Ernest ISAAC, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de Miragoâne / non certifié pour absence d’intégrité morale; Gesner MORISSET, Juge au Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien / non certifié pour rançonnement des justiciables;

Bruno LERICHE, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets / non certifié pour son implication dans des cas avérés de spoliation; Chérimond SAINT-JULIEN, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Miragoâne /non certifié pour absence d’intégrité morale.

