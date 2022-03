D-clic, formez-vous au numerique arrive en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Animation de communaute en ligne, conception de sites internet, developpement web, developpement d’applications mobiles, conception d’experience et d’interface, conception d’animation graphique, pilotage de drone et analyse de donnees et prise en main des casques de realite virtuelle, telles sont les principales formations disponibles dans le cadre de ce programme. Selon les organisateurs, ce mecanisme permettra d’ameliorer l’employabilite des jeunes en particulier les plus vulnerables.

Tout est fin pret pour le debut de la formation. 30 mars 2022 est la date limite pour la soumission des dossiers de candidature et les interesses doivent etre ages entre 18 et 35 ans et avoir une certaine connaissance en informatique. Marc Alain Boucicault, le directeur de Banj parle d’une premiere session dont la duree est de cinq mois a laquelle 100 jeunes devraient prendre part.

Selon les initiateurs, le programme de formation aux metiers numeriques communement appele D-clic, offre des opportunites d’application immediate des connaissances acquises a travers un programme d’employabilite numerique. Ce qui, de l’avis du directeur general de l’Institut national de la formation professionnelle (INFP), Dickel Delvariste, est un important atout pour les jeunes du pays.

Se montrant admiratif face a un tel accomplissement, le directeur general promet tout le soutien de l’institut qu’il a le privilege de diriger en validant le programme et certifiant les participants. Aussi assure-t-il de faire de D-clic un outil de developpement et de croissance economique.

A ces mots, il rejoint le directeur de l’OIF en Haiti, Emmanuel Adjovi, qui croit que le numerique est de nos jours un atout majeur pour creer de nouvelles opportunites economiques pour les jeunes et exposer plus de jeunes Haitiens a l’opportunite d’augmenter leur employabilite dans les familles des metiers du numerique.

L’objectif poursuivi a travers D-clic, formez-vous au numerique est de renforcer les competences numeriques techniques et professionnelles des jeunes et des femmes de l’espace francophone pour multiplier leurs chances d’acceder a des emplois decents en entreprises et dans l’entrepreneuriat. Pour cela des cursus de formation sont proposes dans les metiers de la communication, du marketing, de l’interface utilisateur, de la creation numerique, de la conception et du developpement de solutions numeriques.