Dadju en concert en Ha?ti ce 12 juillet

Dadju est de retour en Ha?ti ! L’artiste qui a ? son actif deux disques de diamant (Gentleman 2.0 et Poison ou Antidote) est de retour chez nous pour un nouveau concert qui se tiendra ? El Rancho ce mardi 12 juillet. Le chanteur a ?t? re?u au salon diplomatique, ? l’a?roport Toussaint Louverture, le lundi 12 juillet. Le temps d’une courte entrevue accord?e ? Ticket, il a parl? de son retour en Ha?ti, bien s?r, mais aussi de son succ?s, de son implication au Congo, son pays d’origine, et m?me de la possibilit? d’une collaboration avec un artiste ha?tien.

Ce retour, l’artiste et les promoteurs avaient souhait? qu’il arrive plus t?t. D?j? le 13 juin 2021, Vama Events et Empire Events avaient annonc? un nouveau concert de Dadju en Ha?ti pour 2021. Cet ?v?nement a d? ?tre d?cal? en raison de divers inconv?nients. Des contretemps qui n’ont fait qu’augmenter l’envie de la star fran?aise de retrouver le public ha?tien. <>, dit-il ? Ticket dans un sourire. <>, poursuit-il.

Trois ann?es ont pass? depuis son premier passage en Ha?ti. Le prince Dadj a toujours la m?me t?te, semble toujours aussi svelte et porte un surv?tement cr?me pareil au jaune qu’il portait le 31 janvier 2019, mais ce n’est plus le m?me Dadju qui venait tout juste de se lancer en solo en 2016 que l’on re?oit ce lundi. L’ancien membre du groupe The Shin Sekai est devenu au cours de ces derni?res ann?es un incontournable de la sc?ne musicale en France. D?sormais p?re de trois enfants (il n’en avait qu’un seul lors de sa visite pr?c?dente), l’artiste a accouch? de deux albums <> (2019) et <> (2022). Il a aussi fait de nombreuses collaborations et co-produit le film <> dans lequel il tient son propre r?le. Au meilleur de sa forme, la voix de <> nous promet un beau show pour ce mardi. <>, l?che-t-il, enthousiaste.

Questionn? sur une ?ventuelle collaboration avec un artiste ha?tien, la star fran?aise ne fait aucune promesse, sans pour autant enti?rement ?carter la possibilit?. <>, ?labore-t-il.

Dadju, Dadju Djuna Nsungula de son vrai nom, connait une ascension fulgurante depuis qu’il s’est lanc? en solo en 2016. Port? par son single <>, le chanteur de 31 ans a est entr? par la grande porte dans le paysage musical fran?ais. Des titres comme <>, <>, <> et plus r?cemment <> et <>, sont venu consolider sa jeune, mais florissante carri?re. S?duisant plus d’un, les jeunes femmes surtout, avec ses textes qui traitent en grande partie d’amour, le <>, s’est cr?? sa propre identit? et une large fan base, sortant de l’ombre de son illustre rappeur de fr?re, Gims. Un succ?s qui r?sulte selon l’artiste d’un <>.

D?termin? ? conqu?rir le monde avec sa musique, Dadju s’assure aussi de mettre sa notori?t? au service notamment de son pays d’origine dont il a ?t? officiellement nomm? ambassadeur culturel en janvier dernier, aux c?t?s Gims. <>, affirme, celui qui, avec sa fondation <>, vient en aide aux congolaises victimes de violences sexuelles.

Et oui, c’est un artiste au sommet de son art, qui se produira sur la cour de l’hotel El Rancho ce mardi 12 juillet. Les artites locaux Roody Roodboy, Manito Nation et Charlin Bato, ainsi que les DJ Valmix, Ted Bounce, Bullet et l’animateur PDous apporteront leur touche ? la r?ussite de cette soir?e r?alis?e ? l’initiative de VamaEvents et Empire Events.