D’anciens ministres de Jovenel Moise r?clament le d?part d’Ariel Henry le 7 f?vrier 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Groupe des anciens ministres de Jovenel Moise (AMIJOMO) a publi? le 27 janvier dernier une proposition de sortie de crise. Dans ce document les protagonistes estiment urgent d’instaurer la s?curit? dans le pays et de trouver un accord pour la tenue des ?lections afin de placer dans les institutions des ?lus n?cessaires ? la reconstruction nationale. Cependant, le groupe AMIJOMO croit que la r?solution de la crise passe d’abord par le d?part du premier ministre Ariel Henry le 7 f?vrier. Les anciens ministres mettent en avant deux cas de figure pour soutenir que le PM doit partir ? cette date. <>, peut-on lire dans le document.

Le groupe AMIJOMO dit constater que le gouvernement dirig? par Ariel Henry n’a rien fait pour am?liorer la situation s?curitaire du pays, assurer le suivi du dossier d’assassinat du pr?sident, pour poursuivre les assassins, ou encore pour am?liorer la situation socio-politique. <>, exigent ces anciens ministres dans le document.

Par ailleurs, le groupe dit souhaiter un dialogue franc et sinc?re afin de d?signer un nouveau Pr?sident de la R?publique et un nouveau Premier ministre. Les deux t?tes de l’ex?cutif, selon la proposition de sortie de crise, auront pour t?ches essentielles de : rester dans la logique des accords d?j? existants dans notre nouvel univers socio-politique, en faire une meilleure exploitation pour tout dialogue sur des sujets strat?giques comme l’ins?curit? et les ?lections ; supporter activement la Police nationale d’Ha?ti (PNH) dans sa mission de prot?ger et servir, en particulier, dans ses efforts de lutte contre les gangs et la criminalit? ; former un conseil ?lectoral avec la participation des partis politiques, des ?glises, du secteur Vodou et de la soci?t? civile etc., ; engager un d?bat politique inclusif, permettant de trouver un modus operandi pour aborder le probl?me de l’ins?curit? dans le pays en g?n?ral et ? Port au Prince, en particulier ; et poursuivre les efforts de justice pour les victimes assassin?es dans le pays r?cemment, en particulier, pour le Pr?sident Jovenel Moise.

Par ailleurs, apr?s l’installation d’un pr?sident et d’un PM de la transition, le groupe AMIJOMO dit croire qu’il faudra collaborer avec les institutions judiciaires nationales et internationales afin de faire avancer l’enqu?te sur l’assassinat de Jovenel Moise. Le groupe des anciens ministres appelle ? la poursuite des grands projets financ?s par le tr?sor public en mati?re ?nerg?tique, infrastructures routi?res, etc. AMIJOMO souhaite que soit d?velopp? des projets d’apaisement social capables de g?n?rer de l’emploi. Il appelle ? l’organisation du r?f?rendum constitutionnel ? partir des travaux d?j? effectu?s que l’on devra toutefois ?valuer. Enfin, AMIJOMO appelle ? constituer un nouveau CEP afin de r?aliser les ?lections g?n?rales et pr?sidentielles ? travers le pays, dans un d?lai compris entre neuf ( 9) et douze ( 12 ) mois ? partir de la formation et de l’installation du CEP et de proc?der ? l’installation d’un nouveau pr?sident ?lu selon un calendrier ?lectoral convenu. La proposition de sortie de crise du groupe AMIJOMO portent les signatures de Jois?us Nader, coordonnateur ; Marie Giselhaine Mompremier, coordonnateure g?n?rale adjoint et Pradel Henriquez, secr?taire g?n?ral.