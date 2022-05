Daniel Camara, nouvel ambassadeur du Mexique en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur Daniel Camara a remis sa lettre de cabinet au ministre des Affaires etrangeres et des Cultes, Jean Victor Geneus, reiterant au ministre Geneus l’importance que le Mexique attache a ses relations avec Haiti, rappelant que le Mexique fait aussi partie de la Caraibe, et que les deux pays partagent non seulement une frontiere maritime, mais aussi une histoire, des traditions et une culture.

L’ambassadeur Daniel Camara a presente, par ailleurs, ses voeux pour que le pays trouve une solution democratique a sa situation politique en souhaitant qu’un consensus ample et inclusif soit genere entre tous les secteurs politiques et sociaux pour atteindre la paix et la stabilite en Haiti.

L’ambassadeur Camara a rappele que, face au seisme qui a frappe le Sud du pays en aout dernier, le gouvernement mexicain a agi immediatement en envoyant pres de 2 000 tonnes dans le cadre de l’aide humanitaire.

Il a reitere la volonte du Mexique de poursuivre sa cooperation solidaire avec Haiti a travers les principaux programmes en cours dans les domaines de l’agriculture, la securite alimentaire, la sante, l’education et le renforcement institutionnel, entre autres. Le diplomate Camara a exprime l’interet du Mexique de renouveler le programme integral de cooperation technique dans le but d’ameliorer les conditions de vie de la population haitienne.

Tout en evoquant des liens historiques d’amitie et de solidarite entre les deux pays, le diplomate n’a pas manque de transmettre les salutations affectueuses du president du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, et du ministre des Affaires etrangeres mexicain, Marcelo Ebrard, au peuple et au gouvernement d’Haiti.

De son cote, le ministre Jean Victor Geneus a remercie le Mexique pour sa solidarite envers Haiti dans les moments difficiles, tels que les tremblements de terre de 2010 et 2021, ainsi que pour les differents projets de la cooperation mexicaine en Haiti.