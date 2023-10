​

Daniel Riolo allume Kylian Mbappé après la déroute du PSG en Ligue des champions face à Newcastle (4-1).

Le Paris Saint-Germain a subi le mercredi 4 octobre 2023 une lourde défaite en Angleterre sur le terrain de Newcastle (4-1) lors de la deuxième journée des matchs de groupe de la Ligue des champions. Kylian Mbappé, star de l’équipe parisienne, est passé à côté de cette rencontre et a reçu la note 2 du journal L’Equipe qui a écrit que le joueur est porté disparu. Daniel Riolo qui n’a jamais raté l’occasion de critiquer Lionel Messi et Neymar durant toute la saison dernière, a allumé le joueur français pour sa décevante prestation et a aussi balancé sur les soirées de “débauche” de l’ancien joueur de Monaco.

“Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie, a déploré l’éditorialiste. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est dans les soirées. C’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment”, a lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.

Par ailleurs, Daniel Riolo considéré comme la grande gueule demande à Mbappé de faire très attention aux conséquences. “C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule. Attention à ce qu’il peut devenir ! Je ne m’attendais pas à ce qu’il prenne cette voie là. C’est bizarre ce qu’il est en train de devenir. Bizarre”, a-t-il lâché.

Les révélations de l’éditorialiste français sont arrivées après la défaite du Paris Saint-Germain au St James Park de Newcastle. Une façon pour montrer la responsabilité de Kylian Mbappé qui passe son temps dans les soirées de débauche à Paris.

Malgré la défaite du PSG, le club Paris est deuxième avec trois points de son groupe considéré comme groupe de la mort. Newcastle est leader, le Milan AC est troisième et jouera une double confrontation avec le club français. Quant à Dortmund, le club allemand est bon dernier avec un point.

